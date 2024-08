Tunisie: Expatriés - Mejbri s'installe bien !

Signataire d'un contrat de quatre ans avec Burnley en contrepartie de 11 millions d'euros, Hannibal Mejbri a, dans la foulée, signé ses débuts sans période d'acclimatation et globalement convaincu Scott Parker.

Tout juste passé à Burnley, club de championship, Hannibal Mejbri, 21 ans, a été titularisé d'entrée dans le cadre du second tour de la League Cup face à Wolverhampton, équipe de Premier League. Transfuge de Manchester United avec qui il n'a jamais percé, Hannibal Mejbri, produit de l'AS Monaco, a souvent été prêté par les Mancuniens, que ce soit en faveur du FC Séville FC ou Birmingham.

Il tentera donc de se relancer loin des Red Devils et d'Old Trafford après avoir paraphé un engagement de quatre ans au profit du club basé dans le Lancashire. Pour revenir à présent aux récents débuts du joueur avec Burnley, Mejbri a donc été aligné d'entrée par Scott Parker, le stratège tunisien a disputé 45' de bonne facture en League Cup face à Wolverhampton. Cependant, pour sa première, sa nouvelle équipe a cédé (2-0) contre les Wolves, mais Mejbri a été le joueur le plus en vue. Prestation à confirmer à présent en Championship.

Bguir rejoindrait Chaâlali et El Houni

A 30 ans accomplis, le régisseur Saâd Bguir est en passe de rejoindre Al Ahli Tripoli et donc de quitter l'Arabie saoudite et les divisionnaires d'Abha (rélégués à l'issue de l'exercice précédent). Le milieu offensif gaucher pourrait ainsi rejoindre son compatriote Ghaylene Chaâlali, récemment transféré à Al Ahli et son ex-coéquipier, l'attaquant libyen Hamdou El Houni. Formé à l'UST et surtout à la Stayda, là où il a fait ses classes, Saâd Bguir a été révélé au grand public en 2015 avec l'EST, gagnant ses galons de stratège incontournable et d'international tunisien.