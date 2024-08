Tunisie: Textile et Habillement-Cuir et Chaussure - Rencontres entre acheteurs jordaniens et entrepreneurs tunisiens

Les entreprises tunisiennes peuvent participer à ces rencontres B2B, en transmettant le formulaire de participation dûment rempli au plus tard le mercredi 4 septembre 2024.

Des rencontres professionnelles B2B dans les secteurs du textile et habillement et du cuir et chaussure auront lieu le 9 septembre 2024, au siège du Centre de promotion des exportations (Cepex), entre des entreprises tunisiennes des deux secteurs et des acheteurs et grossistes jordaniens.

Ces rencontres concernent les filières de l'habillement pour femmes, hommes et enfants (produit fini), de la lingerie et homewear (produit fini), du linge de maison, ainsi que celles des chaussures pour femmes, hommes et enfants et des sacs à main. Elles sont organisées par le Cepex en collaboration avec le projet Gtex Menatex Tunisie, du Centre de commerce international (ITC), et avec l'appui de la Fédération tunisienne du textile et habillement (Ftth) et la Fédération nationale du cuir et de la chaussure (Fncc).

Des visites d'entreprises seront organisées les 10 et 11 septembre 2024, à la demande des entreprises jordaniennes. Les entreprises tunisiennes peuvent participer à ces rencontres B2B, en transmettant le formulaire de participation dûment rempli au plus tard le mercredi 4 septembre 2024, à l'adresse e-mail suivante: rmarnissi@tunisiaexport.tn. La participation est gratuite. Le programme Global pour le textile et l'habillement (Gtex/Menatex) est un projet d'assistance technique piloté par le Centre du commerce international (ITC) et financé par le secrétariat d'Etat à l'Economie suisse (Seco) et l'Agence suédoise de développement et de coopération internationale (Sida). Il vise à accroître la compétitivité des exportations dans l'industrie textile et de l'habillement.