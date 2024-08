Tunisie: Protéger l'or gris tunisien

Encore une fois, le savoir tunisien est récompensé au niveau international. Cela met chaque fois du baume au coeur parce que c'est encore une fois le nom de la Tunisie qui s'inscrit dans les hautes sphères du savoir mondial. Ce sont des chercheurs ou des médecins tunisiens en l'occurrence qui travaillent dans l'ombre, qui ne sont pas dans le flux des réseaux sociaux et dans la mouvance du buzz, et si on les croise on les confondrait avec n'importe quel quidam et puis un jour, on découvre leur nom dans de prestigieuses récompenses.

Il y a de quoi s'enorgueillir à la lecture de cette nouvelle tombée avant-hier : «L'Académie royale britannique a décerné le Prix « Royal Society Pfizer Prize 2024 » au Professeur Ali Baklouti de l'Université de Sfax.

Ce prix, plus connu sous le nom de « Royal Society Africa Prize », récompense les chercheurs scientifiques qui apportent une contribution innovante et significative dans leurs domaines de recherche, indique la direction de la communication de l'Académie tunisienne Beit al-Hikma.

Cette nouvelle consécration vient deux ans après la désignation du Professeur Baklouti comme meilleur mathématicien du continent africain, pour la période 2022-2026, par l'Union mathématique africaine (Prix AMU-Pacom 2022 Awards & Medals, Category A in Mathematics). Il a, en outre, reçu la Légion du mérite, qui lui a été décernée par le Président de la République, au Palais de Carthage, le 15 août 2024 ».

Vous avez certainement lu quelque part cette information, mais nous sommes fiers de la reproduire parce que le Professeur Baklouti a une particularité que d'autres chercheurs tunisiens primés n'ont pas. C'est qu'il a évolué toute sa vie en Tunisie où il a mené ses recherches qui lui ont valu ces faits d'armes extraordinaires dans le domaine des mathématiques.

Le 29 novembre prochain, le drapeau tunisien flottera dans l'enceinte de l'Académie royale britannique à Londres parce que la Tunisie recevra son prix. Le plein d'honneur pour peu de moyens comme d'habitude ! Dans une déclaration à une radio privée, le Professeur Baklouti a adressé un message aux jeunes chercheurs leur conseillant de s'armer de patience dans ce domaine pointu. Mais il a surtout lancé un appel pour mettre fin à la fuite des cerveaux tunisiens. Ce prestigieux prix ouvre des horizons devant la Tunisie dans le domaine des mathématiques certes, mais il doit aussi pousser les décideurs à protéger ce qu'on a de plus précieux : l'or gris tunisien.