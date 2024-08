Congo-Kinshasa: Miss Univers RDC, Patrick Muyaya - ' Cet événement est une occasion de déconstruire l'image négative que certains peuples se font du pays et qui en parlent sous le prisme de la violence'

*Féru des initiatives qui contribuent au rayonnement de la RDC à l'échelle internationale, Patrick Muyaya Katembwe, le Ministre de la Communication et Médias, a été convié à la grande finale de l'élection « Miss Univers » RDC ce jeudi 29 août au Chapiteau du Pullman Hôtel à Kinshasa.

Miss Univers RDC est une expression magistrale d'un nouveau narratif qui met en exergue nos ambassadrices, ces promesses qui rallument la flamme de l'espérance pour donner une image positive de la RDC. Ce paradigme définit l'essence même de la recherche d'une dynamique affirmée des valeurs.

Pour le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, l'événement est une occasion de déconstruire l'image négative que certains peuples se font de la République Démocratique du Congo et qui en parlent sous le prisme de la violence.

« Ce n'est ni la guerre, ni la violence qui définit la République Démocratique du Congo. Et, l'expression changement de narratif est justement né à Goma parce que lorsque vous allez au Nord-Kivu, vous regardez toutes les merveilles qu'il y a là-bas, le dynamisme des jeunes, des hommes d'affaires, vous vous dites, cette partie du pays mérite d'être racontée dans ce qu'elle est véritablement.

Et ce soir, grâce à cet événement où nous ne célébrons pas seulement nos beautés mais aussi, nos intelligences, parce que vous aurez l'occasion d'écouter certaines dames qui vont s'exprimer tout à l'heure. Nous allons gagner ce soir, pas une ambassadrice, celle qui gagnera, ira au concours mondial, mais aussi toutes ces femmes qui vont s'engager pour la cause des autres », a dit Patrick Muyaya.

%

Le ministre de la Communication et Médias a dans la foulée salué la bravoure des 20 candidates qui sont arrivées en finale et félicité la directrice nationale de Miss Universe RDC Anado Kabika pour cette initiative. Un concours, mais également et surtout un engagement dans l'appui de la compagne patriotique « Tout pour la Patrie ».

« C'est cela aussi une forme de solidarité pour la République démocratique du Congo, de s'engager non seulement dans ce concours de beauté, mais aussi dans ce concours des idées, des personnes qui peuvent s'engager pour nous appuyer dans la dynamique de Tout pour la patrie et de tout ce que nous faisons pour nous assurer que chaque congolais contribue au changement de narratif mais aussi à l'évolution de notre cher et beau pays », a-t-il ajouté.

Pour cette édition nationale de renaissance, Ulda Amani (15) est désignée Miss par le jury. C'est elle qui portera le tricolore congolaise en novembre prochain au Mexique. La deuxième place est occupée par Aurèlie Mwadi (2) et la troisième par Océane Mpundu (17).

Dans la salle, Patrick Muyaya était avec son collègue du Tourisme Didier M'Pambia et le Ministre Provincial du Tourisme, M. Jésus Noël Sheke.

Tous, ont encouragé cette initiative portée par Anado Kabika et ont souhaité à ce que Ulda Amani soit porteuse de message de paix à la 73e édition du concours Miss Univers qui aura lieu le 16 novembre 2024 à l'Arena Ciudad de México au Mexique.

Il y a lieu de noter que la RDC va signer son retour au concours Miss Univers Monde après 38 ans d'absence en novembre prochain au Mexique. La dernière participation du pays remonte en 1985 année à laquelle Benita Kanyonga était plébiscitée demi-finaliste au concours Miss Monde et 3e au concours Miss Univers.