Congo-Kinshasa: Recherche scientifique et l'innovation technologique - Félix Tshisekedi exige un projet de texte législatif pour le Financementinnovant et adéquat des chercheurs !

Au cours de la cérémonie de clôture du Forum du génie scientifique congolais qu'il a présidée ce jeudi au Palais du peuple à Kinshasa, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait part de sa détermination à soutenir la recherche scientifique et l'innovation technologique en RDC.

Dans son allocution de clôture, le Chef de l'État a chargé le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique à présenter, dans les plus brefs délais, un projet de texte législatif au Conseil des ministres qui garantira un financement innovant et adéquat pour nos chercheurs et innovateurs.

Le Président Tshisekedi a également enjoint le gouvernement « d'accompagner substantiellement la Recherche scientifique et l'Innovation technologique, et d'envisager par ailleurs des allocations beaucoup plus ambitieuses pour ce secteur dans les années à venir. »

Le Chef de l'Etat a aussi demandé que les innovations retenues durant ce forum bénéficient d'une large promotion et d'une réelle prise en charge par le gouvernement.

«Je veillerai à ce que ce secteur soit soutenu non seulement par des paroles, mais aussi par des actions concrètes », a-t-il rassuré.

Le président de la République s'est montré émerveillé par les prouesses réalisées par les innovateurs congolais qui ont exposé, dans le chapiteau du Palais du peuple quelques produits de leur génie créateur.

Ouvert lundi dernier, ce deuxième forum avait pour objectif de promouvoir les inventions « Made in Congo » et de faire participer l'élite scientifique congolaise au développement du pays.

Sur plus de 400 projets des inventeurs résidant au pays et à l'étranger, 50 ont été primés après décision du jury.