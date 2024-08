Congo-Kinshasa: Lors d'un sit-in devant l'immeuble du Gouvernement - Jean-Pierre Bemba saisi des doléances des agents de la Mettelsat

Un jeudi chaud et déterminant pour les agents de la Mettelsat en sit-in devant l'immeuble du Gouvernement pour réclamer leur dû.

Après avoir passé plusieurs années à réclamer l'amélioration de leurs salaires et primes ainsi que leur traitement dégradant de la part des autorités, précisément le ministère des Transports et voies de communication, qui ne prêtent pas attention à leurs revendications, les agents de l'Agence nationale de Météorologie et de Télédétection par Satellite (Mettelsat), sont arrivés aux environs de 10 heures devant l'immeuble du Gouvernement pour présenter, au Vice-Premier Ministre, Ministre des Transports et Voies de Communication, leurs doléances.

Un agent qui a requis l'anonymat a pris la parole au nom de tous en ces termes : « S'il faut dire un mot en rapport avec le sit-in d'aujourd'hui, nous sommes descendus ici pour voir le VPM des Transports et voies de communication, Jean-Pierre Bemba, pour lui dire premièrement que nous en avons marre avec ce salaire maigre et médiocre que nous percevons depuis plus de dix ans.

Deuxièmement, il existe un arrêté de coordination départageant la Mettelsat de la RVA que le VPM doit signer. Le projet de la lettre a été déposé sur la table du VPM depuis plusieurs jours déjà mais jusqu'à présent nous observons un silence total. C'est pourquoi nous venons ici lui demander d'examiner notre situation et de nous trouver une solution durable ».

Et à un autre d'ajouter : « Ça fait 2 ans que notre prime n'est pas revue à la hausse pendant qu'ailleurs, dans d'autres agences et institutions publiques, nous constatons un traitement louable en permanence des agents publics de l'Etat. Ne sommes-nous pas tous égaux selon la loi régissant les agences, établissements et institutions publics ? Le treizième mois d'ailleurs n'a jamais vu le jour chez nous.

Nous sommes donc les plus oubliés des fonctionnaires. Pouvez-vous imaginer qu'un directeur puisse toucher 169.000 FC qui ne valent même pas 100 USD de nos jours. Et moi qui suis Attaché 1, je ne perçois que 130.000 FC à la fin du mois, cela du début à la fin de l'année. Somme maudite qui ne peut nullement me permettre de relier les deux bouts du mois. Comment voulez-vous que nous puissions vivre heureux dans notre propre pays ? Nous devons avoir une mesure spéciale avant de quitter ce lieu parce que nous en avons vraiment marre ».

« L'application de la loi sur l'Aviation Civile, seule la Régie des Voies Aériennes (RVA) en bénéficie pleinement pour avoir créée un département de Météorologie en son sein. Alors que la Mettelsat est la responsable de la météorologie nationale. Pourquoi un dédoublement des agences dans un même ministère aussi longtemps que nous nous avons un champ d'activités au niveau national ? Cela nous coûte la vie. Tous les avantages dont nous devons être bénéficiaires sont canalisés à la RVA et nous en subissons les conséquences tous les jours », a-t-il renchéri.

Rappelons néanmoins que l'Agence Nationale de Météorologie et de Télédétection par Satellite », a été créée par Décret n°12/040 du 02 octobre 2012 portant statut d'un établissement public, signé par Matata Ponyo Mapon, Premier Ministre à l'époque, et exécuté par Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo, Ministre des Transports et Voies de Communication.