Congo-Kinshasa: Des contrats d'une valeur de 100 millions USD avec Tenke Fungurume - Sept entreprises sous-traitantes s'engagent devant l'ARSP !

»Historique » est le qualificatif attribué aux retombées de cette cérémonie de signature des contrats entre sous-traitants et entreprise principale riche en couleurs, hier jeudi 29 août 2024 à Lualaba, plus précisément, au siège d'exploitation de la société Tenke Fungurume Mining S.A, à Fungurume. Il s'agit d'une première. Car, le volume financier des contrats signés entre les sept sociétés sous-traitantes et l'entreprise principale TFM est estimé à 100 millions de dollars américains.

Décors

Le Directeur Général de l'ARSP Miguel Kashal s'est personnellement déplacé vers Fungurume et est parvenu, haut à la main, à bouger les lignes et matérialiser la promesse du président Félix Tshisekedi de promouvoir une classe moyenne en République Démocratique du Congo. L'événement historique qui a eu lieu en présence du Directeur général de l'ARSP Miguel Kashal a concerné 7 entreprises sous-traitantes.

Il s'agit essentiellement des entreprises Invest Congo Mining SARL, Mundo Construction SARL, Almer Engineering SARL, Victor Mining SARL, KM-Oil, Panaco SARL et Groupe Kongo Oil.

Ces entreprises ont gagné, après appels d'offres, des contrats de prestation de services et livraison des biens auprès de ce grand opérateur minier basé dans la province du Lualaba.

%

Promotion de l'entrepreneuriat

Pour le DG de l'ARSP, cette manifestation marque un grand jour en RDC et témoigne de la volonté du Chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi de promouvoir l'entrepreneuriat.

» Le Président Félix Tshisekedi, ce qu'il est aujourd'hui en train de faire, je pense qu'aux yeux de tout le monde, cela n'a pas existé dans ce pays depuis l'indépendance, mettez-vous au travail et soyez des modèles de discipline. Nous devons soutenir et encourager les efforts du Président de la République qui est aujourd'hui en train de corriger les erreurs de l'histoire économique de notre pays et nous devons être derrière lui ensemble avec les expatriés. « , a déclaré Miguel Kashal Katemb, le Directeur Général de l'ARSP.

« Vous avez vu qu'il y a un expatrié qui vient de signer un contrat et ce n'est pas seulement les congolais, car la loi n'exclut pas les expatriés. Elle parle d'un partenariat gagnant-gagnant dans la sous-traitance et c'est ce qui est en train d'être fait, ceux qui bénéficient des marchés au Congo ensemble avec les expatriés, et cela permet le développement de l'économie nationale et cela crée de l'impact de vos investissements dans la population, c'est cela le combat du Chef de l'Etat : la création de l'emploi « , a-t-il ajouté.

» Les sociétés sous-traitantes qui viennent de signer des contrats ont aussi l'obligation de sous-traiter à leur tour. C'est une valeur ajoutée à tous les niveaux qui reste dans le pays pour développer l'économie nationale, une société d'excavation ne peut pas engager moins de 150 agents, ça va toujours au-delà, et c'est le pays qui gagne « , a-t-il conclu.

Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs entrepreneurs et de la société civile du Lualaba qui ont salué cette initiative très importante et ayant un impact visible sur la population.