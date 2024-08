Afrique: Forum FOCAC - Une nouvelle étape pour le partenariat Chine-Afrique

Le neuvième Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC9) se tiendra de mercredi à vendredi à Pékin, offrant une nouvelle occasion de renforcer et d'élargir un partenariat résilient entre la Chine et l'Afrique. S'appuyant sur les initiatives passées, la conférence continuera de donner la priorité à l'expansion du commerce et à l'industrialisation.

Ces dernières années, le soutien financier de la Chine au continent africain a diminué en raison des difficultés économiques internes de Pékin. Cependant, les volumes d'échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique demeurent solides, et il existe toujours un besoin significatif de diversification des exportations africaines. La conférence devrait envisager la délocalisation des usines chinoises vers le continent africain ainsi que l'utilisation des zones de coopération économique et commerciale pour renforcer les capacités industrielles et manufacturières de l'Afrique.

En termes d'infrastructures, la coopération intracontinentale pourrait être explorée de manière plus approfondie. Jusqu'à présent, les projets d'infrastructures de la Chine en Afrique ont été définis par la coopération bilatérale, mais une coopération régionale permettrait d'augmenter significativement le montant des prêts accordés. Par ailleurs, d'importantes opportunités dans le domaine des minéraux critiques et des énergies renouvelables pourraient être explorées. La semaine s'annonce donc chargée et prometteuse pour le renforcement des liens sino-africains.

Une importante délégation togolaise sera présente.

Le Forum sur la Coopération sino-africaine est une plateforme multilatérale de dialogue et de coopération entre la Chine et les pays africains. Créé en 2000, ce forum vise à renforcer les relations économiques, politiques, sociales et culturelles entre la Chine et le continent africain.