Tunisie: Démarrage de la campagne nationale de vaccination contre la rage, début septembre

Tunis — La campagne nationale de vaccination contre la rage sera lancée, au début du mois de septembre et se poursuivra jusqu'à fin octobre 2024, dans tous les gouvernorats du pays, a annoncé, vendredi, le ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Le ministère a rappelé dans un communiqué, que la campagne obligatoire et gratuite, s'inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre la rage. Et d'ajouter que "les opérations de vaccination seront effectuées par des équipes de terrain dans les centres de regroupement des animaux ou directement dans les agglomérations urbaines conformément à un calendrier bien déterminé".

"Les personnes intéressées peuvent contacter les délégations régionales de développement agricole pour plus d'informations". Le département de l'Agriculture a appelé, par ailleurs, tous les citoyens, à contribuer à la réussite de cette campagne à travers la vaccination de leurs animaux de compagnie et la facilitation du travail des équipes de vaccination. A noter que les ministères de la santé, de l'intérieur et de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, ont appelé, dans un communiqué conjoint sur la lutte contre la rage, publié le 16 août courant, les citoyens à adhérer à un certain nombre de mesures préventives pour protéger leur santé et leur vie contre le danger de cette maladie, à l'origine de la mort de neuf personnes.

Un conseil ministériel tenu, le 19 août 2024, sous la présidence du chef du gouvernement, Kamel Maddouri avait approuvé l'activation de la cellule de crise au ministère de la Santé et le renforcement des volets du programme national de lutte contre la rage. Il a également été décidé d'avancer la date de lancement de la campagne nationale de vaccination contre la rage, et d'impliquer les vétérinaires et les médecins du secteur privé dans les campagnes de vaccination, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.