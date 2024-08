Algérie: Campagne pour la Présidentielle - Dernière ligne droite pour convaincre les électeurs

Alger — La campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 septembre, qui entame sa dernière ligne droite, connait une dynamique soutenue avec des candidats et leurs soutiens qui focalisent leurs discours sur les préoccupations des citoyens en vue de les convaincre et gagner leur confiance.

Les deux premières semaines de campagne ont vu l'évolution des discours des trois candidats, MM. Youcef Aouchiche, Abdelmadjid Tebboune et Abdelaali Hassani Cherif, qui ont expliqué les grandes lignes de leurs programmes électoraux, mettant en avant des propositions concrètes visant à améliorer le pouvoir d'achat, relancer les projets de développement et apporter des solutions aux revendications sectorielles.

Pour les trois candidats, cette élection représente une étape cruciale pour l'avenir du pays et vise à préserver la stabilité et consacrer la souveraineté nationale.

De son côté, le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis l'accent sur le renforcement de la stabilité économique et de la cohésion sociale, promettant la création de nouveaux emplois, une meilleure représentation des jeunes dans les instances élues, et l'augmentation des pensions et allocations pour les catégories vulnérables, comme les femmes au foyer, les étudiants et les chômeurs.

Enfin, le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelali Hassani Cherif, a mis l'accent, quant à lui, sur des réformes à même de répondre aux attentes des citoyens en matière socio-économique. Il s'engage à soutenir le pouvoir d'achat, à s'occuper des franges de la société les plus vulnérables, à revoir les pensions de retraite et à établir un système national pour encadrer les niveaux et formes de soutien.