Algérie: Présidentielle - Aouchiche s'engage à développer le cinéma et les ARTs pour honorer la mémoire des artisans de la gloire de la patrie

Khenchela — Le candidat du Front des forces socialistes (FFS) à la présidentielle du 7 septembre prochain, Youcef Aouchiche a affirmé, vendredi depuis la wilaya de Khenchela, qu'il entend, dans son programme, "renforcer l'écriture de l'histoire du pays et développer le cinéma et les arts, afin d'honorer la mémoire des artisans de la gloire de la patrie et les hauts-faits des héros de notre histoire nationale séculaire".

Dans la commune de Baghaï où il a déposé une gerbe de fleurs devant les statues du chahid Abbas Laghrour et de la Reine Dihya, M. Aouchiche a indiqué vendredi, dans une déclaration à la presse, au 16e jour de la campagne électorale pour la présidentielle, qu'il œuvrera à "l'édification d'une Algérie forte et fière de toutes ses composantes identitaires" nationales.

Et d'ajouter: "Il est important d'honorer la mémoire des artisans de la gloire de ce pays" et de transmettre leurs hauts-faits et leurs valeurs aux prochaines générations, tout en accordant un intérêt à l'écriture de l'histoire et au développement du cinéma et des arts.

Le postulant à la magistrature suprême a, en outre, rappelé les principales propositions contenues dans son programme électoral, à l'instar de la création d'une agence nationale de sauvegarde du patrimoine et de la culture nationale, ainsi que de la mise en place d'une stratégie pour un nouveau rayonnement culturel national.

A cette occasion, M. Aouchiche a évoqué le rôle de la femme algérienne qui occupe, a-t-il dit, "une place privilégiée" dans son programme, estimant que la femme qui a contribué à la libération du pays, à la résistance nationale et à la lutte contre le colonialisme, doit jouer aujourd'hui son rôle dans "le processus de construction et d'édification".