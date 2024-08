Togo: Paris 2024 - Séverin Ayao Kansa, le sauteur qui veut tirer les para-athlètes togolais vers le haut

Le dimanche 1er septembre, ce sera le grand jour pour le sauteur en hauteur Séverin Ayao Kansa, aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Le Togolais concourt dans la catégorie T47, qui regroupe des athlètes ayant une infirmité totale ou partielle à un bras. A 26 ans, il est le seul représentant de son pays, mais espère bien entrainer dans son sillage de futurs para-sportifs du Togo. Il travaille d'ailleurs à les former.

« Il y a des gens qui me disent aujourd'hui : "Adjo, à cause de ça, toi seul tu voyages, tu fais ceci, tu es reconnu, tu es une fierté nationale, on t'aime." Et je peux dire que c'est grâce à ce handicap là que je suis connu aujourd'hui. »

Voir le regard des gens évoluer est un motif de fierté pour Séverin Ayao Kansa. Saut en hauteur, mais aussi tennis de table et badminton, les para-sports occupent une large place dans sa vie et l'ont transformé. « Ça m'a permis de faire changer le regard à propos de moi, et à propos de mes confrères. Parce qu'au début, moi-même je ne m'approchais pas trop des personnes en situation de handicap, explique-t-il. Je restais toujours dans mon coin. Mais, maintenant, on a vu comment ça se passe à l'extérieur : on est revenu, on a tiré nos frères vers nous, et on essaie de dire : "Ne vous en faites pas, en fait c'est comme ça, on n'est pas les seuls au monde. Dans le monde entier, il y a plein de personnes comme ça, et ces personnes-là vivent et s'épanouissent par le sport." Alors, on va essayer de faire de même chez nous, aussi ».

Le jeune homme entraine d'ailleurs des pongistes qu'il espère emmener dans les compétitions africaines, et pourquoi pas avec lui lors de prochains paralympiques.

S'il a pu bénéficier de l'aide des pouvoirs publics, celui qui est aussi un développeur d'applications veut plus d'infrastructures pour permettre aux jeunes de pratiquer les para-sports. « Je m'entrainais même dans du sable, explique-t-il. Mes premiers sauts, je les ai faits dans du sable, avant d'avoir accès aux équipements, au stade, chez nous là-bas. Donc, c'est cette création d'infrastructures qui va nous aider, nous, les personnes en situation de handicap, de pouvoir aller mieux, dans nos pays »

Séverin Ayao Kansa a la 12e performance mondiale de la saison. Son objectif est de battre son record personnel d'1 mètre 79, réalisé en avril, deux ans seulement après sa première compétition internationale.