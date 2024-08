Congo-Kinshasa: Projet de construction des 300 écoles - Alexis Gisaro réceptionne 17 bâtiments modernes et équipés

En vue de répondre à la demande accrue de la scolarisation des enfants occasionnée par la gratuité de l'enseignement, le ministre des Infrastructures, Alexis Gisaro, a réceptionné dix-sept autres nouveaux bâtiments modernes et équipés.

La réception des nouveaux bâtiments scolaires s'est faite à l'école primaire Ngwanza, située dans le district de la Tshangu, et à l'Institut du Mont-Amba, dans le district portant le même nom. Elle s'est inscrite dans le cadre de la phase 2 du projet de construction des trois cents écoles préfabriquées, initié par le chef de l'État. A cette cérémonie, on a noté la présence de la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale et de la Nouvelle citoyenneté ainsi que d'autres parties prenantes.

Cette réception provisoire fait partie d'un vaste chantier en cours d'exécution pour livrer rois cents écoles à travers le pays, dans le cadre du programme social de la gratuité de l'enseignement de base, a précisé Alexis Gisaro.

« L'infrastructure que nous réceptionnons aujourd'hui est constituée d'un monobloc qui s'étend sur une superficie de 546 m² bâtie, comprenant six salles de classe d'une capacité d'accueil de 42 élèves par classe à raison de 2 élèves par banc», a indiqué le ministre d'État aux Infrastructures et Travaux pratiques, au district de la Tshangu.

Le bâtiment, a-t-il réncheri, comprend également une bibliothèque, une salle pour enseignants, un bureau du directeur, cinq sanitaires pour filles et cinq autres pour garçons. Il faut noter que tous les bureaux sont meublés et climatisés, les salles de classe sont meublées et ventilées et un groupe électrogène est prévu pour prendre en charge les appareils électriques en cas de rupture de l'énergie électrique.

Notons que ce projet permet non seulement de répondre à la demande accrue de scolarisation des enfants, grâce à la gratuité de l'enseignement de base mais aussi d'assurer la bonne qualité des ouvrages scolaires et contribuer au désengagement des classes, a clarifié Alexis Gisaro.

Sur ces trois cents écoles, une centaine est prévue pour Kinshasa. A ce jour, l'entreprise Zeidcor SA a livré trente-quatre écoles. Plusieurs autres sont en cours de construction sur financement du Trésor public.