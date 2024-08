Afrique: L'Initiative atlantique de SM le Roi pour le Sahel hautement saluée à Yaoundé

Yaoundé — L'initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à favoriser l'accès des Etats du Sahel à l'Océan Atlantique a été hautement saluée lors de la 50ème session du Conseil des ministres des affaires étrangères de l'Organisation de la Coopération Islamique(OCI) qui se tient dans la capitale camerounaise.

Dans ce sens, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakary Yaou Sangaré, qui participait jeudi à cette réunion, a affirmé que cette "initiative royale est une approche gagnant-gagnant et un bel exemple de coopération Sud-Sud".

"Il n'y a pas de meilleure solidarité que ça et nous apprécions à sa juste valeur cette initiative sans pareille", a dit le ministre nigérien, expliquant que la grande difficulté que les pays du Sahel connaissent, est le problème d'infrastructure et d'accès à la mer.

Il a, à cet égard, précisé que cette "bonne initiative", qui vise à faciliter l'accès de ces pays à la mer et à mettre à leur disposition toutes les infrastructures routières et aéroportuaires marocaines, permettra l'approvisionnement et l'accès des produits des Etats du Sahel au marché international.

Le Maroc est un pays important pour le Niger et pour l'Alliance des Etats du Sahel en général, a souligné le responsable nigérien, affirmant que cette initiative permettra également de diversifier les ports d'approvisionnement des pays de la région.

Mettant en avant la coopération fructueuse entre le Maroc et le Niger, M. Sangaré a qualifié le Royaume de partenaire stratégique notamment dans les domaines économique, bancaire, sécuritaire et religieux.

Pour sa part, le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a estimé que l'initiative royale de favoriser l'accès à l'Océan Atlantique est une opportunité qui a été favorablement accueillie par les pays du Sahel.

Cette initiative est une opportunité pour mettre en place des infrastructures, des moyens de communication qui permettent aux pays enclavés du Sahel de se connecter au commerce mondial, a expliqué M. Diop dans une déclaration à la MAP.

"Il y a un travail technique qui est en train de se faire et nous espérons que ces infrastructures qui seront en place vont bénéficier à toutes les populations de la zone et vont renforcer le commerce entre le Maroc et nos pays et permettra aussi à nos pays de pouvoir accéder à l'Europe et à d'autres marchés internationaux", a poursuivi le responsable malien.

Dans une déclaration similaire, le chef de la diplomatie gambienne, Mamadou Tangara, a estimé que cette initiative royale va contribuer à la promotion de la prospérité de la région du Sahel, notant que "sans prospérité, il ne peut pas y avoir de stabilité ni de paix".

D'autre part, M. Tangara s'est félicité de la coopération exemplaire entre le Maroc et la Gambie, exprimant sa gratitude à SM le Roi, au nom du président et du peuple gambiens pour le soutien considérable que le Maroc a apporté au succès du 15ème sommet de l'OCI qui s'est tenu en mai dernier à Banjul.

Les travaux de la 50ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) se sont ouverts jeudi à Yaoundé, avec la participation du Royaume du Maroc.

A l'ordre du jour de cette session, placée sous le thème "Développement des infrastructures de transport et de communication intra-OCI: Instrument majeur de lutte contre la pauvreté et l'insécurité", figurent notamment des questions politiques, économiques et sociales, ainsi que les défis auxquels le monde musulman est confronté actuellement.