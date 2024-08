Maroc: Festival des chênes de Benslimane - Un salon met en avant la diversité des produits de terroir de la province

Benslimane — Un salon dédié aux produits de terroir a été lancé jeudi, dans le cadre de la 8ème édition du festival des chênes de Benslimane, qui se poursuit jusqu'au 1er septembre.

Cette exposition, qui met en avant certains projets socio-économiques de la région, est organisée sous le thème "Benslimane : Une destination mondiale pour l'avenir", et initiée par la Fondation Ouled Chaouia, en partenariat avec la préfecture de la province de Benslimane, le conseil communal, et avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication- Département de la Culture et du Conseil de la région Casablanca-Settat.

"L'exposition se veut une occasion de mettre en avant divers types de produits naturels fabriqués par les coopératives agricoles locales, tels que les huiles essentielles, le miel et le couscous", a indiqué le président de la Fondation, Kamal Chamsi, dans une déclaration à la MAP, notant qu'elle constitue également un espace pour l'échange d'expériences entre les exposants.

Et d'ajouter : "Le programme du festival, qui coïncide avec la commémoration des anniversaires de la Révolution du Roi et du Peuple et de la Fête de la Jeunesse, vise à promouvoir et à préserver le patrimoine immatériel local, et comprend des soirées artistiques animées par des figures emblématiques de la musique populaire et moderne, ainsi que des spectacles de T'bourida".

Le programme inclut également un tournoi de pétanque, avec la participation de différentes clubs affiliés à la Fédération royale marocaine de pétanque, ainsi qu'un tournoi de football réunissant plusieurs écoles de football.

Par ailleurs, les organisateurs ont mis en place une campagne de don de sang, visant à recueillir plus de 500 poches de sang, pour renforcer la disponibilité de cette substance vitale.

Sur le plan culturel, la présente édition du festival se distingue par l'organisation d'une série d'ateliers de formation et de conférences intellectuelles ayant pour objectif de mettre en lumière le passé, le présent et les perspectives futures de la province de Benslimane.