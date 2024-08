Congo-Kinshasa: Rosette Luyini - Quand le courage triomphe du handicap physique

communiqué de presse

Au cœur des conflits à Rutshuru, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), Rosette Luyini vivait une vie ordinaire, partagée entre les joies et les défis de la vie quotidienne. Une nuit, sa résidence familiale fut attaquée. Alors qu'elle fuyait les violences avec sa mère, un destin tragique a changé sa vie à jamais : en cherchant refuge, Rosette a marché sur une mine antipersonnel, un incident qui lui a coûté la jambe droite.

« Je me souviens encore de cette nuit, comme si c'était hier », raconte-elle. Conduite à l'hôpital, la seule option était d'amputer sa jambe, car elle était déjà infectée. « Ma jambe avait disparu et la vie que je vivais aussi », regrette-t-elle.

Conséquences dévastatrices

Lors de la même attaque, son père et son frère ont été tués, laissant Rosette, sa mère et ses soeurs, seules, pour affronter un avenir incertain. « J'étais complètement dévastée », partage Rosette, en ajoutant : « Je ne voyais plus de raison de vivre. Je pensais que ma vie était finie. »

Les conflits armés qui ont ravagé l'est de la RDC depuis des décennies ont laissé des traces indélébiles dans la vie des populations. La présence de mines terrestres et d'engins explosifs non explosés a ajouté une menace supplémentaire à l'insecurité ambiante. Face à cela, la MONUSCO, à travers le Service de la lutte antimines des Nations unies (UNMAS), s'investit activement dans la prévention des incidents liés aux mines. Sa mission : réduire les risques et sensibiliser les communautés locales à la menace des mines, afin de prévenir d'éventuelles tragédies.

%

Après l'accident, Rosette a été transférée à Kinshasa, la capitale de la RDC, pour recevoir des soins médicaux. « Je ne me sentais plus exister. Puis, j'ai rencontré une amie qui avait perdu ses deux jambes. Elle m'a encouragée à essayer le sport paralympique », se souvient Rosette Luyini. Cette amie courageuse a montré à Rosette que, malgré le handicap, elles pouvaient encore s'épanouir. « Au début, je ne croyais pas que je pourrais y arriver. Mais quand j'ai vu d'autres personnes avec des handicaps, encore plus graves que le mien, participer et exceller dans le sport, mon moral a remonté », explique la jeune femme.

Après avoir intégré le sport paralympique, Rosette a eu la chance de suivre une formation sur le leadership à Genève, en Suisse, où elle a découvert les valeurs paralympiques : courage, égalité, détermination et inspiration. « Ces valeurs ont complètement changé ma perception de la vie », dit-elle avec soulagement.

Le sport, un tremplin pour une nouvelle vie

Malgré les défis qu'elle a dû affronter à cause des conflits, Rosette considère le sport comme un outil puissant pour rassembler les gens et promouvoir la paix. Aujourd'hui, elle pratique le 100 mètres et le basketball en fauteuil roulant, deux disciplines qui lui ont permis de se dépasser. « Le sport créé un climat de collaboration. Peu importe nos différences, sur le terrain nous sommes tous égaux. Nous partageons la même passion, le même objectif », affirme-elle.

Elle a participé à plusieurs compétitions nationales et internationales. Son plus beau souvenir reste sa participation aux Jeux de Marrakech en 2018, où elle a remporté sa première médaille de bronze. « J'avais toujours rêvé de gagner une médaille et, ce jour-là, ce rêve est devenu réalité. C'était plus qu'une victoire sportive ; c'était la preuve que je pouvais encore accomplir de grandes choses, malgré mon handicap », se souvient-elle avec émotion.

Aujourd'hui, la jeune athlète est une femme épanouie, inspirant d'autres personnes, en situation de handicap, à ne pas abandonner. « La vie ne s'arrête pas avec le handicap. Le monde a besoin de voir ce que nous pouvons accomplir », conclut-elle.

Grâce à son courage et à sa détermination, Rosette est devenue une source d'inspiration pour beaucoup. Son parcours - des champs minés de Rutshuru aux pistes de compétition internationale - est un témoignage puissant de la résilience humaine. La MONUSCO, à travers l'UNMAS, continue de travailler pour que des histoires, comme celle de Rosette, ne soient plus que des récits du passé, en espérant un avenir où chaque nouveau pas est fait en sécurité et en paix.