Sénégal: Le CICR et la Croix-Rouge célèbrent la Journée internationale des personnes disparues à Thiaroye-sur-mer

Dakar — La Délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Dakar et la Croix-Rouge sénégalaise (CRS), en collaboration avec les familles des personnes portées disparues, commémorent, ce vendredi à Thiaroye-sur-mer, dans la banlieue dakaroise, la Journée internationale des personnes disparues.

Dans un communiqué transmis à l'APS, la Croix-Rouge sénégalaise (CRS) souligne que "la problématique des personnes disparues constitue une épreuve douloureuse qui touche plusieurs familles", lesquelles, "en plus de partager les mêmes difficultés, ont aussi en commun, l'espoir de pouvoir retrouver un jour leurs proches".

Elle explique qu"'en raison des conflits armés ou autres situations de violence, des catastrophes naturelles et du phénomène des migrations, des centaines de milliers de personnes sont portées disparues partout dans le monde."

Ainsi, "contre l'oubli et pour se souvenir de leurs proches, les Associations des familles de migrants disparus soutenues par le CICR et la Croix-Rouge sénégalaise, célèbrent encore une fois de plus la Journée internationale des personnes portées disparues, à l'instar de la communauté internationale."

En prélude de cette journée, la CRS dit avoir organisé, jeudi, "un atelier de renforcement des capacités, de suivi du plan d'action et d'échanges d'expériences entre les membres de 16 Associations de ces familles, issues des localités de Mbour, Saint-Louis, Tamba, Goudiry, Koumpentoum, Vélingara, et Thiaroye".

Selon Simona Ferrara, Coordinatrice Protection du CICR à Dakar, dont les propos sont rapportés dans le même communiqué, "les Associations des familles peuvent constituer un important levier pour permettre aux proches des disparus d'unir leurs efforts afin d'obtenir des réponses auprès des autorités et/ou de recevoir un soutien de la Société civile, des Institutions publiques."

Pour Abdou Khadre Thioune, Chef du Département des Opérations de la Croix-Rouge sénégalaise, "ces activités n'auraient pu être mises en oeuvre sans l'engagement des volontaires de la Croix-Rouge, qui, forts de leur formation dans le domaine ont accompagné les familles pour satisfaire leurs besoins administratifs et juridiques".

En marge de la commémoration, une journée portes ouvertes des Services de rétablissement des liens familiaux (RLF), se tiendra également aux fins de conscientiser les populations sur la problématique des personnes disparues et leurs familles, annonce la Croix-Rouge.

Elle précise par ailleurs qu"'entre les 19 et 24 août 2024, dans les régions, les familles de migrants disparus ont bénéficié, du soutien du CICR et de la Croix-Rouge sénégalaise, pour l'organisation de 7 évènements au profit de près de 500 participants dans les localités de Tambacounda, Goudiry, Thiaroye et Saint-Louis".