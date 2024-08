Sénégal: Bassirou Diomaye Faye en Chine, 'un nouveau départ dans les relations sino-sénégalaises' (diplomate)

Dakar — La visite d'Etat du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, les 3 et 4 septembre, en République populaire de Chine, traduit la profondeur du partenariat stratégique liant deux pays attachés au raffermissement de leurs relations, a souligné, jeudi, à Dakar, Li Yan, ministre conseiller à l'ambassade de Chine au Sénégal.

"Cette première visite en Chine du président Bassirou Diomaye Faye revêt une importance particulière et illustre le niveau élevé du partenariat stratégique global sino-sénégalais et la grande importance que nos deux pays attachent au raffermissement de leurs relations", a-t-elle notamment déclaré lors d'une conférence de presse.

Elle a ainsi indiqué que le déplacement du chef de l'Etat sénégalais en Chine symbolise un nouveau départ dans les relations bilatérales.

"Il pose de nouveaux jalons dans l'histoire d'amitié entre deux pays frères et qui entre dans une nouvelle phase", a assuré Li Yan lors de cette rencontre organisée dans les locaux de la représentation diplomatique chinoise à Dakar.

Devant les journalistes, la diplomate chinoise a également évoqué la tenue les 4 et 6 septembre à Pékin du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) dont le thème est : "Unir nos forces pour faire progresser la modernisation et construire une communauté de destin Chine-Afrique de haut niveau".

Mme Yan n'a pas manqué de signaler qu'un nombre important de délégations africaines est attendu à ce Forum, "en passe d'être un des plus grands événements diplomatiques que la Chine ait accueilli ces dernières années avec la plus forte participation des dirigeants étrangers".

Elle a également annoncé la participation du président de la Commission de l'Union africaine (UA), le Tchadien Moussa Faki Mahamat, du secrétaire général des Nations unies António Guterres et d'autres responsables d'organisations internationales.

La ministre conseillère à l'ambassade de Chine au Sénégal a également fait savoir que des réunions de haut niveau consacrées aux thèmes de la gouvernance, de l'industrialisation et de la modernisation agricole, de la paix et de la sécurité ainsi que de la coopération dans le cadre de la "route de la soie" seront au menu du de ce Forum.

Elle a en même temps dit que la 8e conférence des entrepreneurs chinois et africains et d'autres activités connexes seront organisées en marge du l'évènement.ème conférence des entrepreneurs chinois et africains et d'autres activités connexes seront organisées en marge du l'évènement.

A l'issue des travaux du Forum, le sommet adoptera deux documents finaux : la déclaration du sommet de Beijing 2024 et un plan d'action de Beijing (2025-2027) pour établir un consensus majeur entre la Chine et l'Afrique et tracer la voie de la mise en oeuvre d'une coopération franche pour les trois années à venir, a ajouté la diplomate.