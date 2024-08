Sénégal: Aliou Cissé loue 'le soutien et le mentorat inestimables' de Régis Bogaert

Dakar — L'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal de football, Aliou Cissé, a loué, vendredi, "le soutien et le mentorat inestimables" de Régis Bogaert, son adjoint démissionnaire du banc des Lions.

"Régis (Bogaert) a quitté ses fonctions d'entraîneur adjoint. Un homme extraordinaire avec qui j'ai eu l'honneur de collaborer étroitement. Son soutien et son mentorat ont été inestimables et m'ont permis d'être l'entraîneur que je suis", a-t-il soutenu.

Aliou Cissé s'exprimait lors d'une conférence de presse consacrée à la publication de la liste des 26 joueurs retenus pour la double confrontation contre le Burkina Faso et le Burundi. Ces matchs entrent dans le cadre des première et deuxième journées des éliminatoires de la CAN 2025 prévue au Maroc (21 décembre 2025-18 janvier 2026).

Après plusieurs années passées en équipe nationale du Sénégal comme adjoint numéro 1 d'Aliou Cissé, Bogaert a quitté la sélection. Il a été remplacé par Pape Bouna Thiaw, ancien international sénégalais et ancien entraîneur de la sélection locale vainqueur du Championnat d'Afrique des nations 2023 en Algérie.

"Ces dernières années ont été enrichissantes sur tous les plans, personnel comme professionnel. Nous avons vécu de grands moments de succès et de joie, mais aussi des moments difficiles qui nous ont permis de grandir et de nous renforcer en tant qu'équipe", a souligné Aliou Cissé.

Le départ de Régis Bogaert est " un choix personnel" que "nous avons respecté", a t-il dit. "Je le connais depuis que j'ai 13 ans et depuis il fait partie de ma vie. Il a façonné ma carrière de par son expérience, son vécu et sa connaissance du football. Ma relation avec lui dure depuis des années et restera inchangée", a-t-il témoigné.

"Je lui souhaite de s'épanouir dans de nouvelles opportunités. J'ai confiance en cette équipe. Je suis sûr que nous continuerons dans la voie du succès", a-t-il ajouté, souhaitant la bienvenue à Pape Bouna Thiaw qu'il décrit comme "un homme loyal et compétent".

"Pape (Thiaw) est un fils du pays. Il a écrit les plus belles pages de l'histoire du football sénégalais en tant que joueur et entraîneur. C'est une fierté pour nous de continuer avec lui et de dire que les fils du pays sont capables d'entraîner l'équipe nationale du Sénégal", a-t-il dit.

Papa Thiaw est "un garçon loyal. Je le connais depuis plus de 30 ans. Il a la compétence pour être à ce poste et il le mérite", a assuré Aliou Cissé.