Maroc: Creusement du déficit budgétaire durant les sept premiers mois de 2024.

La situation des charges et ressources du Trésor Marocain, au titre des sept premiers mois de 2024, s'est soldée par un creusement du déficit budgétaire, hors produit de cession des participations de l'Etat, à 41,8 milliards de dirhams, selon Bank Al-Maghrib (BAM), la Banque Centrale du Maroc.

Ce déficit connait une hausse de 12,5 milliards par rapport à la même période en 2023.

« Les recettes ordinaires ont augmenté de 8,1% à 218,5 milliards, reflétant une progression de 11,6% des rentrées fiscales et un recul de 18% de celles non fiscales », souligne BAM.

En parallèle, les dépenses ordinaires se sont alourdies de 9,7% à 210,8 milliards, sous l'effet de l'augmentation de 13,3% des charges des biens et services et de 0,5% de celles des intérêts de la dette, alors que les dépenses de compensation ont diminué de 8,1%. « Le solde ordinaire est ainsi ressorti excédentaire à 7,7 milliards au lieu de 9,9 milliards un an auparavant » note BAM.

De leur côté, les dépenses d'investissement ont augmenté de 6,9% à 57,3 milliards de dirhams, portant ainsi celles globales à 268,1 milliards, en accroissement de 9,1%.

Quant au solde positif des comptes spéciaux du Trésor, il a régressé de 45,9% à 7,8 milliards. « Compte tenu de la réduction des opérations en instance de 7,2 milliards, la situation des charges et ressources du Trésor a dégagé un déficit de caisse de 49 milliards, au lieu de 32,2 milliards à la même période de l'année précédente », avance la Banque Centrale marocaine. Le recours au marché des adjudications s'est élevé à 45,4 milliards, au lieu de 42,5 milliards de dirhams un an auparavant, et les tirages extérieurs bruts ont atteint 21,3 milliards.