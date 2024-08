Afrique: Dette des entreprises publiques - La CEA réunit les parties prenantes pour une gestion efficace

Dans le cadre d'un effort concerté visant à relever les défis croissants de la dette des entreprises publiques en Afrique, la Commission économique pour l'Afrique (Cea) a organisé un atelier de haut niveau du 21 au 23 août 2024, à Pretoria.

Un communiqué de la Cea rapporte que l'évènement a réuni des décideurs financiers, des experts du secteur et des organisations internationales afin de partager les meilleures pratiques et de développer des solutions stratégiques pour une gestion efficace de la dette des entreprises publiques à travers le continent.

Les participants ont discuté du rôle essentiel des entreprises publiques dans la conduite du développement national, reconnaissant que si ces entités ont le potentiel de stimuler la croissance économique et de remédier aux déficiences du marché, elles présentent également des risques importants pour les finances publiques. L'atelier a souligné que les entreprises publiques mal gérées peuvent entraîner de lourdes charges financières et potentiellement déstabiliser les budgets nationaux et contribuer à la détérioration des notations de crédit souverain.

Selon la Cea, l'atelier a réuni des responsables des ministères des finances du Cameroun, de l'Éthiopie, du Ghana, du Nigéria, de l'Afrique du Sud et de la Zambie, ainsi que des représentants du PNUD, du Forum et du réseau africain sur la dette et le développement et de grandes entités publiques. L'accent était mis sur la nécessité de renforcer les cadres de gouvernance, d'améliorer le contrôle financier et de rechercher des options de privatisation.

« Dans de nombreux pays africains, les entreprises publiques jouent un rôle socio-économique vital. Cet atelier arrive à un moment critique pour le développement de l'Afrique, où les finances des entreprises publiques et gouvernementales sont sous pression au milieu des multiples crises et chocs », a déclaré la directrice de la Division de la macroéconomie, des finances et de la Gouvernance (Mfgd), à la Cea, Zuzana Schwidrowski, lors de son discours d'ouverture.

Mme Schwidrowski a noté que « les services publics essentiels ont tendance à se détériorer parallèlement aux difficultés financières des entreprises publiques, entraînant ainsi une prestation de services et une croissance à la dérive ». C'est pourquoi la CEA a organisé cet atelier de renforcement des capacités « afin de développer des solutions et des options pratiques pour l'Afrique », a-t-elle ajouté.

Les discussions ont également souligné l'importance de pratiquer une gouvernance d'entreprise, de gérer les risques et d'exercer un contrôle interne en tant que moteurs de la réforme. Les participants ont partagé des approches réussies en matière de gestion de la dette des entreprises publiques et ont identifié les principaux obstacles, notamment les défis liés à l'exécution des mandats et les liens complexes entre les notations de crédit souverain et celles des entreprises publiques.

Lee Everts, cheffe de la section d'analyse macroéconomique de la Mfgd, a souligné la nécessité d'avoir une approche multidimensionnelle pour faire face à l'augmentation de la dette des entreprises publiques. « La restructuration financière, l'amélioration de la gouvernance et des opérations, et dans certains cas, la privatisation ou la vente d'actifs, sont des étapes essentielles pour atténuer les risques posés par la dette des entreprises publiques », a-t-elle déclaré.

L'atelier, organisé par la Mfgd de la Cea en collaboration avec son bureau sous régional pour l'Afrique australe, fait partie d'une série plus large d'initiatives de renforcement des capacités visant à renforcer la gestion de la dette publique à travers le continent. La Cea dit rester déterminée à aider les pays africains à mettre en oeuvre des solutions innovantes et robustes aux défis persistants posés par la dette des entreprises publiques et les obligations gouvernementales associées.