Ile Maurice: Une équipe spéciale de la police sous la direction d'un ACP créée pour surveiller les opposants au n°8?

Démonstration musclée de certains policiers de l'Eastern Division lors de la manifestation du mouvement Rann Nou Later mardi à Côte-d'Or, marquée par une série d'arrestations, démontrant un excès de zèle de la police. Est-ce que la circonscription n°8 est très bien surveillée en marge des élections générales qui sont imminentes ? Est-ce qu'une équipe a été montée afin d'être aux aguets pour suivre les mouvements des activistes de l'opposition ?

Un haut cadre de la police aurait été sollicité pour mener à bien ce travail avec une équipe de confiance de quelques policiers de la Criminal Investigation Division (CID) de Moka et de Quartier-Militaire. Ce jour-là, des personnes allèguent que ce haut cadre n'avait pas la langue dans sa poche car il insultait les manifestants.

Selon les bruits de couloir dans la force policière, c'est l'assistant commissaire de police (ACP) Manoj Luchan qui aurait été placé à la tête de cette division. En 2023, il est monté en grade et a accédé au rang d'ACP alors qu'il avait, dans le passé, été affecté au Passport and Immigration Office ainsi qu'à la Very Important Persons Security Unit (VIPSU). Est-ce qu'une opération musclée était nécessaire ce jour-là ? De nombreuses critiques ont fusé de touts part, à la suite de cette brutale intervention.

Selon de nombreuses sources policières, cette équipe aurait été créée afin de protéger le gouvernement contre le travail de l'opposition dans la circonscription du Premier ministre. Dans la vidéo, on voit un sergent, un inspecteur de police de la CID de Moka, très bien vu pour ses opérations, donner un coup de main à l'équipe qui brutalisait les manifestants. «Malheureusement, il avait une carrière très prometteuse mais li pou pas ladan. C'est malheureux qu'il ne puisse exercer ses fonctions d'une façon indépendante car lui aussi avait reçu des ordres pour arrêter cette manifestation.» À savoir que ce dernier a été fraîchement promu chef inspecteur lors du dernier exercice de promotion.

Une séquence n'est pas passée inaperçu : un journaliste d'un autre groupe de presse a été menacé verbalement par un policier de la CID de Moka alors qu'il était dans l'exer- cice de ses fonctions ce jour-là.

L'officier en question apparaît dans l'affidavit de Vishal Shibchurn au paragraphe 26 : «À un moment donné, dans le cadre de ses démarches, l'officier de la CID a tenté à plusieurs reprises de joindre M, Yogida Sawmynaden par téléphone, sans succès. Face à ces difficultés, l'officier a décidé de contacter ce dernier via l'application de messagerie Signal. Cette méthode a finalement permis de joindre M. Sawmynaden sur son téléphone mobile. Lors de l'appel, l'officier a présenté son téléphone pour me montrer Yogida SAWMYNADEN en direct sur l'écran. Sawmynaden m'a salué et a sollicité ma coopération pleine et entière pour aider SURAJ ainsi que l'officier de la CID dans leurs démarches.»

Deux autres policiers de la CID de Quartier-Militaire ont été sollicités pour être parmi les few chosen dans le groupe qui était sur place. Nous avons sollicité la version officielle du Police Press Office et le chef inspecteur Shiva Coothen a expliqué qu'il n'y a pas d'équipe conçue dans la circonscription n°8 pour surveiller les opposants politiques. «Quand l'ACP Manoj Luchan a été muté à l'Eastern Division, il était surintendant et a gravi les échelons. Il n'est d'ailleurs pas le seul ACP de la division. Quand il est monté en rang, les responsabilités ont été partagées dans la division.»