Afrique de l'Est: Le pays s'engage à résoudre pacifiquement le différend avec la Somalie - Ministre des Affaires étrangères

Addis Ababa — L'Éthiopie a exprimé sa volonté de régler pacifiquement le différend avec la Somalie, soulignant toutefois que s'allier à des forces opposées à la paix est une stratégie à courte vue et contre-productive, a déclaré le ministre des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères, M. Taye Atsekesillasie, a donné aujourd'hui des conférences de presse à des correspondants locaux et étrangers sur l'évolution actuelle de la situation dans la région.

Taye a déclaré que l'Éthiopie avait choisi de ne pas riposter en nature lorsqu'elle a été récemment attaquée par certains représentants du gouvernement somalien et par des forces hostiles qui cherchaient à exploiter les possibilités de déstabiliser la région.

Le ministre des affaires étrangères a souligné que leur rhétorique hostile et leurs menaces ne décourageront pas l'Éthiopie dans son engagement en faveur de la paix dans cette région.

M. Taye a ajouté que nous devions redoubler d'efforts pour arrêter ceux qui tentent de réduire à néant les gains durement acquis contre le terrorisme dans cette région.

C'est avec cette conviction que nous avons accepté de faciliter les discussions avec la Somalie, tout d'abord à Nairobi et, dans le prolongement de cet effort, à Ankara, a-t-il rappelé.

"Ces efforts ont progressé et promettent de donner des résultats. Ces efforts ne doivent pas être sapés par des déclarations provocatrices. La collusion avec des forces hostiles à la paix dans cette région est également à courte vue et contre-productive", a-t-il souligné.

La politique étrangère de l'Éthiopie a toujours été axée sur l'amélioration de ses relations avec ses voisins.

"Nous pensons que le bien-être et la prospérité de notre pays sont étroitement liés à la paix et au développement de nos voisins. En tant que plus grand pays de la région, nous ne prenons pas à la légère la responsabilité de protéger la sécurité et d'assurer le destin de notre pays et de notre région", a ajouté M. Taye.

Selon le ministre, l'Éthiopie continuera à construire, à réparer et à améliorer ses relations avec ses voisins, en soulignant que nos peuples entretiennent des liens de fraternité indéfectibles.

"Nous sommes déterminés à entretenir et à renforcer ces liens historiques et traditionnels et à continuer à travailler à la construction ou à la reconstruction des liens infrastructurels, du commerce et des échanges culturels. Il s'agit là d'un fondement de la politique étrangère de l'Éthiopie", a souligné M. Taye.

Le ministre a souligné que nous ne pouvons donc pas rester à l'écart lorsque la paix et l'harmonie de notre voisinage deviennent un terrain de jeu pour les terroristes et les éléments hostiles à la paix.