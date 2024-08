Afrique: Le soutien constant du pays à la cause palestinienne mis en avant au 50è Conseil des ministres des AE de l'OCI à Yaoundé

Yaoundé — Le soutien constant et continu du Royaume du Maroc en faveur de la cause palestinienne a été mis en avant lors de la 50ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) qui se tient les 29 et 30 août, dans la capitale camerounaise, Yaoundé.

Dans ce sens, le Représentant de la Palestine à l'OCI, Riyad Mansour, a souligné l'importance du soutien du Maroc à la cause palestinienne sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, affirmant que le gouvernement et le peuple palestiniens apprécient hautement les efforts du Royaume visant à régler ce conflit.

Exprimant sa gratitude pour les différentes initiatives lancées par le souverain en faveur du peuple palestinien, M. Mansour, également ambassadeur de la Palestine aux Nations-Unies, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que les Palestiniens sont conscients du rôle positif que joue le Maroc pour la résolution de ce conflit, ainsi que de la solidarité du peuple marocain avec le peuple palestinien.

Il a, à cet égard, salué les différents projets lancés par le Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi, en faveur de la population de la ville Sainte.

De son côté, le Directeur général de l'Organisation du Monde Islamique pour l'Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), Salim M. Al Malik a indiqué que le Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, reste parmi les grands défenseurs de la cause palestinienne et l'un des pays qui pourraient contribuer à la résolution de ce conflit.

%

M. Al Malik a rappelé que l'initiative humanitaire de SM le Roi Mohammed VI portant sur le déploiement d'aides médicales destinées à la population palestinienne de Gaza reflète l'importance qu'accorde le Souverain à cette question arabe. A ce propos, il a estimé que le soutien du Maroc à la cause palestinienne et les différents projets et initiatives réalisés par le Royaume au profit du peuple palestinien représentent un exemple de solidarité à suivre au niveau du monde arabe.

Pour sa part, le Secrétaire Général de l'Académie internationale du Fiqh Islamique, Koutoub Moustapha Sano, a affirmé que les efforts et les contributions du Royaume pour la paix au Proche Orient "sont constantes et n'ont jamais connu d'interruption", se disant confiant que ce soutien va se poursuivre grâce à la sagesse et l'engagement de Sa Majesté le Roi, en vue de permettre aux Palestiniens de vivre dans la paix, la sécurité et la prospérité. Mettant en avant le soutien indéfectible du Souverain à la cause palestinienne, M. Sano a affirmé que le Maroc a toujours soutenu le droit du peuple palestinien à un État indépendant avec Al Qods-Est comme capitale.