Maroc: Nador à l'heure de la 6ème édition des 'Mètres de la poésie

Nador — La sixième édition de l'évènement culturel "Les mètres de la poésie" (Bohour Achiir) s'est ouverte, jeudi soir à Nador, avec la participation d'une pléiade de poètes et d'artistes.

Le programme de cette manifestation culturelle de trois jours, organisée par la Maison de la Poésie de Tétouan en coordination avec la Direction régionale de la Culture de l'Oriental, comprend des soirées de poésie et des ateliers d'arts plastiques, ainsi que des performances musicales. La cérémonie d'ouverture, à laquelle ont participé des acteurs culturels et associatifs, a été marquée par l'hommage rendu au poète marocain Saïd Akoudad, la lecture de poèmes en amazigh par des poètes de la région qui ont su captiver l'imaginaire et l'attention du public présent, gratifié aussi d'une prestation musicale du groupe «Azghangan Band».

A cette occasion, le directeur de la Maison de la poésie de Tétouan, Mokhlis Sghir, a souligné, dans une déclaration à la MAP, que l'organisation de cette rencontre sur la plage de Nador intervient après les précédentes éditions qui se sont déroulées dans plusieurs villes côtières du Royaume, et ce depuis la création de la Maison de la Poésie à Tétouan au printemps 2016.

Cet évènement, a-t-il ajouté, a pour objectif de promouvoir l'ouverture sur les espaces d'estivage et la célébration de la poésie en plein air, en sus de rapprocher cet art et cette forme d'expression culturelle de tous les Marocains. Selon M. Sghir, ce qui distingue cette édition dans la région de l'Oriental, après une précédente manifestation à Saïdia, c'est qu'elle célèbre la poésie amazighe à travers l'hommage rendu à l'une des figures de la poésie marocaine dans la ville de Nador.

De son côté, le représentant de la Direction provinciale de la Culture à Nador, Anas Lamnidi, a mis l'accent sur l'importance de cette manifestation poétique qui se déroule pour la première fois dans cette ville, notant qu'elle constitue une opportunité pour se familiariser avec l'art de la poésie et connaître ses caractéristiques, notamment la poésie amazighe, ainsi que pour rencontrer les poètes de la région.

Le programme de la 6-ème édition des "Mètres de la poésie" prévoit l'organisation de la Nuit de la poésie arabe et la signature de deux recueils de poésie, à savoir «Comme si j'allais en guerre» du poète Jamal Azraghid et «Je chanterai mawali» du poète Yassin Baabsalam, qui a remporté récemment la première place du Prix Sharjah pour la créativité artistique, en plus de l'organisation d'une rencontre-lecture avec le poète Saïd Akoudad.

Selon ses initiateurs, «Les Mètres de la poésie» est un événement annuel organisé durant l'été sur l'une des plages du Royaume, accueillant des poètes et des écrivains pour diffuser les valeurs de la créativité et de l'esthétique, et rapprocher la poésie et la littérature des estivants et des visiteurs de la région.