Niger: Circulation des armes légères et de petit calibre- Le Niger et le Nigéria s'unissent pour lutter contre

Cette décision a été prise, le mercredi 29 août 2024 à Niamey, à l'issue d'une réunion ayant regroupé les chefs d'État -Majors des armées des deux pays, respectivement le général Salaou Barmou du Niger et le général Musa Christophe du Nigeria. Rapporte l’Anp.

Dans un communiqué lu au terme de cette réunion, les deux parties ont convenu d'approfondir les relations bilatérales, la coopération en matière de sécurité, le tout sur fond d'un dialogue et d'une collaboration soutenue pour relever les défis communs aux deux pays qui partagent une longue frontière de près de 1500km où sévissent depuis 2015 les groupes de boko Haram et autres bandits armés.

Les deux délégations ont également convenu de renforcer le partenariat stratégique et la nécessité d'étendre la coopération existante dans les opérations conjointes, les échanges de renseignements et la coordination tactique. Selon le communiqué final, le Nigéria et le Niger reconnaissent les risques liés à la circulation des armes et ont convenu d'unir leurs efforts pour lutter contre le phénomène afin d'assurer la sécurité tout au long des frontières

Notons qu'à cette occasion, la partie nigériane a réaffirmé son attachement aux relations de bon voisinage, et assure qu'il ne serait pas utilisé pour déstabiliser son voisinage. Quant à la partie nigérienne, elle s'est dite prête à reprendre sa participation aux opérations conjointes pour endiguer le phénomène de l'insécurité qui sévit sur la frontière entre les deux pays.Les armées du Nigeria et du Niger ont enfin convenu de mettre en place un comité de dialogue pour discuter des problèmes et défis communs aux deux pays et renforcer leur coopération.