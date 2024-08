Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 AOUT 2024

Guinée: Sommet sino-africain - Mamadi Doumbouya quitte Conakry ce samedi pour Beijing

Le départ du dirigeant de la transition guinéenne est prévu ce samedi, 31 août 2024, a annoncé le cabinet civil de la présidence de la République ce vendredi. A l’instar de nombreux autres Chefs d’État africains, le dirigeant de la transition guinéenne prendra part au Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC), a annoncé le cabinet civil de la Présidence de la République de Guinée.Ce déplacement s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération bilatérale entre Pékin et Conakry, a indiqué la présidence guinéenne. Le neuvième Forum de coopération sino-africaine (FOCAC), prévu les 4,5, et 6 septembre 2024 se tiendra dans la ville de Beijing, en République Populaire de Chine. (Source : africaguinee.com)

Sénégal : Gouvernance- 1 627 milliards FCFA pour l’accès universel à l’eau potable

Le Sénégal a fait de l'accès à l'eau potable une priorité nationale. Après des investissements conséquents dans les zones urbaines, le pays s'engage désormais dans un plan d'action ambitieux visant à étendre la couverture à l'ensemble du territoire. Ce projet, d'une ampleur inédite, nécessite des investissements colossaux de l'ordre de 1 627 milliards FCFA, environ 2,74 milliards de dollars, selon un communiqué publié le mardi 27 août 2024 par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Si les zones urbaines bénéficient aujourd'hui d'un taux d'accès à l'eau potable élevé (98,8%), la situation est bien différente dans les régions rurales, où ce taux s'élève à 91%. Certaines régions du Sud-Est du pays, comme Kolda, Kédougou, Sédhiou, Tambacounda et Ziguinchor, sont particulièrement touchées par un accès limité à l'eau potable. Face à l'ampleur de la tâche, le Sénégal peut compter sur le soutien de la communauté internationale. La Banque mondiale, par exemple, a accordé un financement de 200 millions de dollars pour soutenir la première phase du Programme intégré de sécurité de l'eau et de l'assainissement au Sénégal (PISEA). Source : Sikafinance.com)

%

Côte d’Ivoire : Deuxième phase de « l'échangeur de l'amitié Ivoiro-Japonaise Shinzo Abe » reliant Marcory-Treichville – L’ouvrage inauguré

Le Vice-président de la République SEM Tiémoko Meyliet Koné, a présidé ce vendredi 30 août 2024, la cérémonie d’inauguration de la phase 2 de l’échangeur de l’amitié ivoiro-japonaise Shinzo ABE à Treichville. L'échangeur de l'amitié Ivoiro-Japonaise baptisé « Shinzo Abé », du nom de l'ex-Premier ministre Japonais, une infrastructure stratégique reliant les communes de Treichville et de Marcory dans le sud d'Abidjan, a été entièrement livré avec l'inauguration de la deuxième phase des travaux de cet ouvrage ce vendredi 30 août 2024. A appris allafrica.com. Cette cérémonie d'inauguration de la 2ème phase de cet ouvrage, fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, a été présidée par le vice-président ivoirien Tiémoko Meyliet Koné en présence d'un parterre de personnalités. La 2ème phase des travaux de cet ouvrage, qui a coûté près de 28 milliards Fcfa, complète ainsi la partie de l'échangeur construite en phase 1. Il est de type fly-over et assure le sens de circulation Marcory-Treichville. Il comporte 23 travées et mesure 589,50 mètres avec 170 mètres de rampe d'accès. ( Source :allafrica.com)

Niger : Circulation des armes légères et de petit calibre- Le Niger et le Nigéria s'unissent pour lutter contre

Cette décision a été prise, le mercredi 29 août 2024 à Niamey, à l'issue d'une réunion ayant regroupé les chefs d'État -Majors des armées des deux pays, respectivement le général Salaou Barmou du Niger et le général Musa Christophe du Nigeria. Dans un communiqué lu au terme de cette réunion, les deux parties ont convenu d'approfondir les relations bilatérales, la coopération en matière de sécurité, le tout sur fond d'un dialogue et d'une collaboration soutenue pour relever les défis communs aux deux pays qui partagent une longue frontière de près de 1500km où sévissent depuis 2015 les groupes de boko Haram et autres bandits armés. Les armées du Nigeria et du Niger ont enfin convenu de mettre en place un comité de dialogue pour discuter des problèmes et défis communs aux deux pays et renforcer leur coopération. (Source : anp)

Rca : Jeux paralympiques- comment la Centrafricaine Veronica Ndakara a dépassé ses complexes et suivi ses envies

Ce 30 août 2024 débutent les multiples épreuves d’athlétisme des Jeux paralympiques de Paris 2024, au stade de France. Une dizaine d’athlètes d’Afrique francophone sont en lice ce vendredi, et notamment celle qui a porté à la cérémonie d’ouverture le drapeau de la République centrafricaine (Rca) pour la deuxième fois, à seulement 23 ans : la lanceuse de poids Veronica Ndakara, en catégorie F41, réservée aux personnes de petite taille. Elle a commencé sur le tard mais l’athlétisme est devenu sa deuxième passion avec la comédie. Rencontre. ( Source :Rfi)

Gabon : Hydrocarbures - Le Général Oligui Nguema annonce l’exploitation prochaine de nouveaux permis pétroliers par Gabon Oil Company

Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a dévoilé une avancée majeure dans le secteur énergétique du Gabon, à la veille du premier anniversaire du coup d’État qui l’a porté au pouvoir. Lors de son adresse à la nation, ce jeudi 29 août 2024, le leader du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) a annoncé l’exploitation imminente de deux nouveaux permis pétroliers par Assala Energy, désormais propriété de Gabon Oil Company (GOC). Les permis, Ozingo II et Zembou II, sont actuellement en phase d'exploration. Cette annonce fait suite à l'acquisition d'Assala Energy, et s'ajoute au permis en onshore Mutamba-Iroru II, situé entre Gamba et Atora, également sous l’égide de la GOC. Oligui Nguema a insisté sur les efforts du gouvernement pour une société plus équitable en abolissant les privilèges et en réintégrant les Gabonais dans les secteurs clés de l’économie, notamment le pétrole. Il promet que ces nouvelles exploitations contribueront à une croissance rapide et durable du pays.( Source :alibreville.com)

Togo : Conférence de la diaspora africaine dans les Amériques - Le discours engagé du ministre togolais Robert Dussey à Salvador

La ville de Salvador, au Brésil, a accueilli le jeudi 29 août 2024, la journée de la Conférence de la Diaspora Africaine dans les Amériques. L'événement, parrainé par le Togo, a débuté dans la matinée avec une adresse puissante du ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey. Dans un discours empreint de conviction, Robert Dussey a mis en lumière les défis actuels auxquels sont confrontés les Afro-descendants à travers le monde. Il a notamment souligné la montée de la haine et des préjugés envers les Noirs et les Afro-Brésiliens, et a appelé à une renaissance du mouvement panafricaniste.« Pourquoi sommes-nous à Salvador de Bahia aujourd'hui ? Pourquoi le panafricanisme renaît-il avec une telle vigueur ? » a interrogé Dussey. Il a poursuivi en affirmant que ce renouveau est motivé par un sentiment d'humiliation et de déshumanisation ressenti par les Africains et les Afro-descendants. Le ministre a dénoncé la manière dont l'histoire a été falsifiée pour minimiser les contributions des Noirs à la civilisation. ( Source :alome.com)

Bénin : Gestion d’un grand complexe- Patrice Talon nomme une française

Au Bénin, alors que le somptueux hôtel, Sofitel Cotonou Marina hôtel & Spa s’apprête à ouvrir ses portes, le président béninois, Patrice Talon vient de prendre une grande décision. En effet, à quelques jours de l’inauguration de cet oasis de luxe, Patrice Talon, chef d’État de la République du Bénin, vient de procéder à la nomination de celle qui devra assurer la direction de cette entreprise. L’information vient d’être rendue publique par le média béninois, Bénin Web TV.« En prélude à cette ouverture, le président Patrice Talon a nommé la directrice générale de ce complexe hôtelier », a écrit Bénin Web TV. Ainsi, la directrice générale de ce luxueux complexe hôtelier bâti à Cotonou, la capitale béninoise est désormais connue.« Le président Patrice Talon a jeté son dévolu sur la française Juliette Peron, selon Africa Dev News », a fait savoir la plateforme béninoise. (Source : acotonou.com)