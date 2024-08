Angola: Le livre 'Vivência Cristã, Racismo e Negritude'paraît en septembre

Luanda — "Vivência Cristã, Racismo e Negritude" est le livre du théologien angolais Adérito Cristina Borges, qui sera lancé le 16 septembre prochain, à l'Espaço Cambambe, municipalité de Viana, à Luanda.

Le livre, de 74 pages et édité par Kanjaya, selon l'auteur qui s'adressait vendredi à l'Angop, explore l'intersection entre la pratique chrétienne et les questions de racisme et de noirceur, en se concentrant sur la réalité brésilienne, mais avec des implications qui peuvent s'étendre à d'autres contextes, comme l'angolais.

Le récit, a-t-il souligné, examine l'arrivée du christianisme au Brésil et comment l'Église a, à plusieurs reprises, légitimé les pratiques racistes, contribuant ainsi à la marginalisation des populations noires.

«Je propose une réflexion sur la nécessité d'une réinterprétation de l'Évangile qui soit inclusive, qui respecte et valorise la noirceur et qui élimine les barrières raciales qui persistent encore à l'intérieur et à l'extérieur des églises. L'Évangile du Christ est, par essence, un message d'amour et d'inclusion, qui doit transcender les barrières raciales », a-t-il indiqué.

Adérito Cristina Borges souligne que l'objectif central du livre est de dénoncer le racisme comme une contradiction flagrante avec les enseignements du christianisme et de promouvoir une vision théologique qui reconnaît et célèbre l'égalité de tous les êtres humains, quelle que soit la couleur de leur peau.

%

Le théologien Adérito Cristina Borges, diplômé en théologie de la Faculté théologique intégrale latino-américaine (FLAM) en 2009, au Brésil, a obtenu une licence en théologie de l'Université de Victoria, également dans ce pays d'Amérique du Sud, en 2010.

L'auteur est également titulaire d'un diplôme de troisième cycle en gestion des ressources humaines et en audit comptable de l'Université Cidade de São Paulo (Unicid-Brésil) et étudie pour une maîtrise en histoire de la Faculté Unie de Victória, dans l'État d'Espírito Santo, au Brésil.