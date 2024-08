Angola: Le Président de la République révoque et nomme des officiers généraux et amiraux

Luanda — Le Président de la République et Commandant en chef des Forces armées angolaises (FAA), João Lourenço, a signé plusieurs décrets dans lesquels il a promu, destitué et nommé officiers généraux, amiraux et supérieurs, ainsi qu'autorisé à la retraite, pour une limite d'âge.

Parmi les nominations, qui paraissent dans le journal officiel auquel l'ANGOP a eu accès jeudi, l'un des faits marquants est celle du général Dinis Segunda Lucama, au poste d'inspecteur général de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie. Auparavant, l'ancien lieutenant général avait été démis de ses fonctions de chef d'état-major de l'armée et promu au grade de général.

Le général Dinis Lucama aura comme adjoint le lieutenant-général Manuel Jorge da Conceição. Le poste vacant de chef d'état-major de l'armée a été pourvu par le lieutenant-général Francisco Ndala Cativa.

Abílio Nachingue Paquisi a été démis de ses fonctions de directeur adjoint de l'Institut Supérieur Technique Militaire de l'état-major général des FAA et nommé directeur national de l'industrie et de l'équipement militaire du ministère de la Défense nationale, des anciens combattants et vétérans de la patrie. Avant sa nomination, il a été promu brigadier à lieutenant général.

Horácio António Neto a été démis de ses fonctions de directeur adjoint de l'Autorité Aéronautique de la Direction Nationale de l'Autorité Aéronautique et Maritime et nommé directeur de cet organisme affecté au Ministère de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie. Auparavant, le brigadier était promu lieutenant général.

José Filomeno da Fonseca a été nommé au poste de directeur national adjoint de la politique de défense au ministère de la Défense nationale, des Anciens combattants et vétérans de la Patrie, tandis que Manuel Bento occupe désormais le poste de directeur national adjoint de l'autorité maritime de la Direction nationale de l'Autorité Aéronautique et Maritime du Ministère de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie.

Le lieutenant-général Ivo Manuel Mendes Jardim, jusqu'alors directeur de la Police judiciaire militaire, a été nommé au poste de procureur militaire adjoint des FAA. Le lieutenant-général António José Neto a été démis de ses fonctions de commandant de la Région militaire du Nord et nommé chef de la Direction principale des opérations de l'état-major général des FAA.

Le lieutenant-général Evaristo Domingos Meti a été nommé au poste d'inspecteur de l'armée, tandis que le lieutenant-général Francisco José Carmelino dos Santos exercera des fonctions similaires au sein de la Force aérienne nationale.

Promu au grade de vice-amiral, le contre-amiral Augusto Alfredo Lourenço a cessé d'être commandant adjoint de l'éducation patriotique dans la région navale du Nord pour exercer des fonctions similaires dans la marine angolaise.

Le lieutenant-général Amílcar David Etossi Eugénio a été nommé commandant de la région militaire de Luanda.

Le Président de la République et Commandant en chef des Forces armées angolaises (FAA) a délégué le pouvoir au Ministre de la Défense nationale, des Anciens combattants et vétérans de la Patrie pour investir les entités désignées.

Réforme

Le commandant en chef des FAA a autorisé la retraite, en raison des limites d'âges, des officiers généraux et amiraux Gouveia João de Sá Miranda, Henrique Futi, Paulo de Sousa Alves dos Santos, Agostinho Kamuango, Agostinho Tomás, Alexandre Nelito Maveco Buela, Alfredo Tyaunda, António Joaquim Fernandes, António Duarte Soares, António Mateus Júnior de Carvalho, António Nunes de Sousa Felício, Artur Jorge Gonçalves et Artur Valente de Oliveira.

Ont également été autorisés à prendre leur retraite, en raison des limites d'âge, entre autres, les officiers généraux et amiraux Augusto Ouro Alegria, Avelino Pronco, Casimiro Titino Franque, Domingos Filipe Quicongo, Fernando Amândio Mateus, Filomeno António Pereira, Gildo de Carvalho dos Santos et Hélder José, Jacinto Mbandua, João Baptista Costaião, Joaquim Mbeca França et José Adriano Paulino.

