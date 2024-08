Algérie: L'importance de l'élection présidentielle et la préservation de l'identité nationale mises en avant par les candidats

ALGER — Les candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain et leurs représentants ont mis en avant, vendredi au 16ème jour de la campagne électorale, l'importance que revêt cette échéance décisive, soulignant ainsi la nécessité de préserver l'identité nationale.

Dans ce sens, le candidat du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a affirmé, à Baghai (wilaya de Khenchela), qu'il oeuvrera à "l'édification d'une Algérie forte et fière de toutes ses composantes identitaires".

Il a rappelé, à cet égard, les principales propositions contenues dans son programme, citant la création d'une Agence nationale de sauvegarde du patrimoine et de la culture nationale, ainsi que la mise en place d'une stratégie pour un nouveau rayonnement culturel national.

Aouchiche a évoqué "la place privilégiée" qu'occupe la femme dans son programme, s'engageant à renforcer davantage son rôle dans le processus de développement du pays".

De son côté, M. Brahim Merad, directeur de campagne du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, a appelé, à partir de Bejaia à "soutenir M. Abdelmadjid Tebboune, dont le programme vise notamment à améliorer les conditions de vie des citoyens dans les régions enclavées et les zones d'ombre", rappelant à ce propos les réalisations de M. Abdelmadjid Tebboune lors de son premier mandat présidentiel.

Afin de poursuivre cette dynamique de développement, M. Merad a appelé les citoyens à sortir voter en masse le 7 septembre en faveur de M. Abdelmadid Tebboune.

Par ailleurs, le président du Mouvement El-Bina M. Abdelkader Bengrina dont le parti soutient le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, a relevé à Oran l'importance qu'accorde M. Abdelmadjid Tebboune, à la jeunesse qui est "l'avenir du pays en lui donnant l'opportunité de prouver ses capacités".

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, Mustapha Yahi, et le président du Front El-Moustakbel, Fateh Boutbig ont réaffirmé, respectivement à Bordj Badji Mokhtar et Touggourt, que "le soutien à M. Abdelmadjid Tebboune et son élection pour un second mandat assurera pour l'Algérie la poursuite du processus de développement".

Il en est de même pour le secrétaire général d'El Fadjr El Djadid, Tahar Benbaïbeche, qui a souligné à partir de Relizane que voter en faveur de M. Abdelmadjid Tebboune, "lui permettrait de poursuivre ses réalisations et mener à bien d'autres projets de développement, alors que la présidente de Tajamoua Amel El Djazaïr' (TAJ), Fatma Zohra Zerouati, a affirmé à Aïn Temouchent, que le programme de M. Abdelmadjid Tebboune, accorde un statut particulier à la femme et consolide ses droits sociaux et politiques.

De son côté, le président du Parti de la liberté et de la justice (PLJ), Djamel Benziadi a affirmé à Tipasa que le programme de M. Abdelmadjid Tebboune, "prônait un programme de nature à assurer l'autosuffisance alimentaire de l'Algérie", de même que le secrétaire général du Front de la bonne gouvernance, Aïssa Belhadi, qui a appelé à Saïda, à voter en faveur de M. Abdelmadjid Tebboune, "pour le parachèvement du processus de développement".

Pour sa part, le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelaali Hassani Cherif, a qualifié la prochaine présidentielle de "décisive", estimant à ce propos qu'elle exige l'adhésion de tous au processus électoral pour élire le président le plus apte à diriger le pays. Il a souligné que l'objectif est de faire de l'Algérie "un pays émergent".

Il a ajouté qu'il oeuvrera, s'il est élu, à "réhabiliter les travailleurs du secteur de l'éducation, à développer la formation pédagogique des enseignants, à activer le rôle de l'inspection et des activités parascolaires, à promouvoir l'information scolaire et à créer un conseil consultatif en vue d'accompagner localement l'opération éducative".

Il a également mis l'accent sur "le maintien d'une famille stable et d'une société harmonieuse ainsi que la préservation de la jeunesse des fléaux sociaux impliquant la préservation de l'identité et de l'authenticité du peuple algérien".