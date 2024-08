Algérie: Ouverture par l'Algérie d'une ambassade à Ljubljana - 'Une nouvelle ère dans les relations' entre les deux pays

LJUBLJANA — L'ouverture vendredi par l'Algérie d'une ambassade à Ljubljana témoigne de sa volonté à s'engager dans "une nouvelle ère" dans les relations avec la Slovénie, a affirmé le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf.

"Avec l'établissement de cette nouvelle représentation diplomatique, nous sommes véritablement déterminés à ouvrir un nouveau chapitre qui marquera le début d'une nouvelle ère dans les relations entre l'Algérie et la Slovénie", a déclaré M. Attaf à l'inauguration de l'ambassade.

Selon le ministre, l'ouverture de l'ambassade d'Algérie en Slovénie constitue "un nouveau chapitre vers une coopération économique accrue et une coordination politique plus poussée entre les deux pays amis", ainsi que "vers une exploitation du plein potentiel de la coopération bilatérale dans tous les domaines d'intérêt mutuel".

Pour le ministre des Affaires étrangères, l'établissement d'une mission diplomatique algérienne à Ljubljana représente également "un nouveau chapitre vers la construction d'un partenariat algéro-slovène solide, résilient et dynamique" qui "profitera non seulement aux deux pays", mais aussi aux "idéaux de paix, de stabilité et de prospérité mondiales" auxquels croient les deux pays.

"L'inauguration d'aujourd'hui intervient également dans un contexte de dynamique positive dans les liens d'amitié, de coopération et de coordination entre l'Algérie et la Slovénie", a-t-il fait remarquer, relevant, à ce titre, une augmentation "considérable" du volume de la coopération économique entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'énergie.

"Nous avons également vu le champ de nos priorités s'élargir progressivement pour inclure d'autres domaines, tels que l'intelligence artificielle, l'enseignement supérieur, l'industrie pharmaceutique et les énergies renouvelables", a-t-il ajouté.

Relevant une "augmentation progressive" et dans les deux sens du flux d'échanges de visites officielles avec de nombreuses visites de haut niveau en préparation, le ministre des Affaires étrangères s'est réjoui de la coopération entre les deux pays au sein du Conseil de sécurité de l'ONU.

Toutefois, malgré ce qui a été accompli jusqu'à présent, M. Attaf a affirmé croire "sincèrement" que "le meilleur de nos relations bilatérales reste à venir" et qu'"un énorme potentiel de coopération et de partenariat entre les deux nations amies existe".

Il a indiqué, à ce propos, que ses rencontres avec différents hauts responsables slovènes "ont mis en évidence notre forte volonté politique, nos attentes partagées ainsi que notre vision commune pour le développement de cette relation dans toutes ses dimensions."

"Qu'il s'agisse d'échanges commerciaux, d'investissements plus importants, ou d'une coordination plus approfondie, nous avons conjointement défini un programme ambitieux dans le but d'explorer l'avenir prometteur et brillant de la coopération et du partenariat entre l'Algérie et la Slovénie", a-t-il conclu.