Algérie: Attaf s'entretient avec la vice-Première ministre, ministre des Affaires étrangères et européennes de Slovénie

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a eu, vendredi, des entretiens bilatéraux avec la vice-Première ministre, ministre des Affaires étrangères et européennes de Slovénie, Mme Tanja Fajon, dans le cadre de sa visite de travail en République de Slovénie, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

Les entretiens ont permis "de procéder à une évaluation globale des relations algéro-slovènes qui ont connu, dernièrement, un saut qualitatif, aussi bien en ce qui concerne l'intensification de la coopération énergétique qui représente la pierre angulaire de la coopération bilatérale que l'élargissement de la liste de priorités de cette coopération pour inclure des domaines aussi variés que l'industrie pharmaceutique, l'intelligence artificielle, l'enseignement supérieur, le transport maritime, les technologies spatiales, les énergies renouvelables et les mines", précise le communiqué.

"Les entretiens bilatéraux ont abouti à la signature par les deux ministres d'une déclaration conjointe mettant l'accent sur la forte volonté politique qui anime les deux pays pour réaliser davantage d'acquis sur la coopération économique et la coordination politique entre eux" indique le communiqué.

"Une partie importante de cette déclaration conjointe a été consacrée à souligner les positions communes des deux pays vis-à-vis des questions palestinienne et sahraouie, ainsi que de la guerre en cours en Ukraine", note le communiqué.

S'agissant des derniers développements en Palestine occupée, "les deux parties ont réitéré l'appel à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de sécurité international y afférentes pour un cessez-le-feu immédiat et durable à Ghaza, afin de garantir le retrait total des forces israéliennes de la bande de Ghaza et un acheminement sûr et fluide des aides humanitaires au peuple palestinien", ajoute le communiqué.

Ils ont également souligné "l'impératif pour la Communauté internationale d'assumer ses responsabilités pour faire avancer le processus politique vers une solution juste, durable et définitive du conflit israélo-palestinien, et partant aboutir à l'établissement d'un Etat palestinien indépendant et souverain".

Concernant la question du Sahara occidental, les deux ministres ont affirmé le soutien de leurs pays respectifs au processus politique conduit par les Nations unies, "en vue de parvenir à une solution juste, durable et définitive favorisant l'exercice du peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination", conformément aux résolutions y afférentes issues aussi bien de l'Assemblée générale que du Conseil de sécurité, ajoute la même source.

Au sujet de la crise en Ukraine, les deux parties ont exprimé leur profonde préoccupation à l'égard de la poursuite de ce conflit et aux répercussions qui en découlent, réitérant l'appel à une solution pacifique garantissant une sécurité durable, conformément aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies", conclut le document.