Maroc: L'ICESCO organise à Rabat l'atelier sur la Charte du monde islamique pour l'intelligence artificielle en Afrique et en Amérique latine

Rabat — L'Organisation du Monde Islamique pour l'Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a organisé, les 29 et 30 août à Rabat, un atelier régional sur la Charte du monde islamique pour l'Intelligence artificielle (IA) en Afrique et en Amérique latine.

Cet atelier, qui s'est tenu à l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P-Rabat), s'inscrit dans le cadre de la préparation de la Charte du monde islamique pour l'IA, en cours d'élaboration par l'ICESCO, en présence de responsables, experts et représentants des Etats membres de l'Organisation, indique un communiqué de l'ICESCO.

S'exprimant lors de la séance d'ouverture de l'atelier, le directeur du Centre de Prospective et d'IA de l'ICESCO, Kais Hammami, a mis en exergue les retombées importantes de l'IA sur l'avenir de l'humanité. Il a souligné l'importance de la Charte du monde islamique pour l'IA, qui constitue la pierre angulaire de l'engagement de l'ICESCO en faveur d'une approche prospective et éthique de ce domaine en pleine évolution.

Pour sa part, le directeur du département des affaires juridiques et des normes internationales de l'ICESCO, Mohamed Al-Hadi Al-Suhaili, a présenté les indicateurs utilisés pour mesurer la préparation des pays à l'IA dans la région arabe, en Asie et en Amérique latine, y compris "la gouvernance et l'éthique", poursuit le communiqué.

Le président du groupe de travail thématique temporaire sur l'IA à la Chambre des représentants, Anouar Sabri, et le président exécutif du bureau de gestion de la stratégie de l'Autorité saoudienne des données et de l'IA (SDAIA), Abdulrahman Habib, ont, quant à eux, noté le rôle important de la Charte du monde islamique pour l'IA dans l'élaboration d'un avenir où celle-ci constitue "une force positive".

Les séances de travail de l'atelier ont permis de présenter des recommandations pratiques visant à élaborer un cadre d'orientation relatif à la gouvernance stratégique et aux dimensions éthiques de l'utilisation future de l'IA dans le monde musulman et ont permis d'échanger autour des défis et des opportunités uniques que présente l'IA dans divers domaines.

Au programme figuraient également des séances de brainstorming pour développer les principes éthiques et les mécanismes de gouvernance nécessaires afin d'assurer une meilleure formulation de la Charte, conclut le communiqué.