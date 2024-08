Maroc: 'Écoles d'été' à Al-Qods - Diverse activités de sensibilisation au patrimoine historique et culturel de la Palestine

Al-Qods — La direction de l'établissement maqdessi "Iban" a initié une série d'activités mêlant éducation et divertissement dans le cadre de la dernière semaine du programme "Écoles d'été" 2024, parrainé par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, en vue de renforcer la prise de conscience des participants quant à l'importance du patrimoine historique et culturel de la ville sainte et de la Palestine.

Ces activités se proposent de contribuer à la protection et à la consécration de l'identité et du patrimoine historique et culturel d'Al-Qods Acharif et des villages avoisinants, à travers des ateliers pédagogiques au profit de jeunes garçons et filles.

Le programme "Écoles d'été", financé par l'Association du Centre culturel marocain, permet aux bénéficiaires d'acquérir des connaissances et des compétences utiles, renforçant leur développement et contribuant à forger leur personnalité.

Ce programme, supervisé par le "Club des enfants pour Al-Qods", bénéficie à 4.000 enfants maqdessis dans 17 établissements, répartis sur l'ensemble des quartiers de la ville sainte et les villages alentours.

Le programme "Écoles d'été" est axé cette année sur des activités variées permettant de construire la personnalité des enfants en leur inculquant les valeurs d'intégrité, de persévérance et de respect de la famille, des traditions et de l'identité locale.

Le choix des écoles en question s'est basé sur la conformité aux normes de sûreté et de sécurité, afin de fournir aux enfants bénéficiaires, âgés de 6 à 14 ans, un environnement stimulant qui leur permet de libérer leur énergie et de révéler leurs talents dans les domaines du sport et de l'art, à travers 150 ateliers d'art, de théâtre et de jeux d'équilibre et d'intelligence, encadrés par des formateurs professionnels.