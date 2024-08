Congo-Kinshasa: Guerre de l'Est de la RDC - L'Union panafricaine de la jeunesse apprécie « les efforts du Président Tshisekedi pour un retour de la paix »

Le président de l'Union panafricaine de la jeunesse (UPJ), Moumouni Diallo, a affirmé apprécier « les efforts du Chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour un retour de la sécurité, de la paix et surtout en optant pour le dialogue et la concertation, notamment en ce qui concerne la guerre dans l'Est de la RDC.

Il s'exprimait au nom de la délégation de l'Union panafricaine de la jeunesse, conduite par la ministre congolaise de la jeunesse Noëlla Ayeganagato, rapporte ce vendredi 30 août le compte X de la Présidence de la République.

« Nous sommes venus pour manifester notre solidarité au peuple congolais qui traverse cette guerre et aussi lui dire que nous apprécions ses efforts pour ramener la paix dans l'est et surtout en ayant opté pour le dialogue, la concertation et l'ouverture », a affirmé Moumouni Diallo.

En fait, le Président Félix-Antoine Tshisekedi a échangé, jeudi à la Cité de l'Union africaine, avec cette délégation de l'Union panafricaine de la jeunesse. Cette rencontre avec le Chef de l'Etat était organisée en marge du premier sommet des présidents des Conseils nationaux de la Jeunesse africaine, centré sur « la paix, la sécurité et le développement du continent ». Sommet finalement reporté.

Créée le 26 avril 1962 en Guinée, l'UPJ sert de plateforme fiable pour unir les jeunes et amplifier leurs voix sur des questions cruciales d'inclusion, de participation et d'exclusion systématique dans des cadres politiques continentaux plus larges.