Algérie: Présidentielle - Le candidat Hassani Cherif affirme que son programme repose sur une réforme globale et structurelle de l'éducation et de l'enseignement

OUARGLA — Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelaali Hassani Cherif a affirmé, vendredi à Ouargla, que son programme électoral reposait sur une réforme globale et structurelle de l'éducation et de l'enseignement, afin de former une génération consciente de ses responsabilités envers la patrie et des défis à relever.

Animant un meeting populaire à la Maison de la culture "Moufdi Zakaria" au centre-ville, au 16e jour de la campagne électorale, M. Hassani Cherif a précisé que parmi les priorités de son programme électoral +Forsa+, figure "l'investissement dans l'élément humain qui est le fondement du développement et du progrès, en assurant la réforme structurelle de l'éducation, de l'enseignement, de la politique d'évaluation, de redressement et d'actualisation périodique des programmes éducatifs, en sus de l'encouragement et de la réglementation du secteur privé et de la mise en place de mécanismes préventifs contre les fléaux sociaux en milieu scolaire".

Le candidat du MSP a indiqué qu'il oeuvrera, s'il obtenait la confiance du peuple, à "réhabiliter les travailleurs du secteur de l'éducation, à développer la formation pédagogique des enseignants, à activer le rôle de l'inspection et des activités parascolaires, à promouvoir l'information scolaire et à créer un conseil consultatif en vue d'accompagner localement l'opération éducative".

"Le maintien d'une famille stable et d'une société harmonieuse ainsi que la préservation de la jeunesse des fléaux sociaux impliquent la préservation de l'identité et de l'authenticité du peuple algérien", a-t-il souligné.

Par ailleurs, il a mis en avant "la dimension historique et culturelle, les richesses et les potentialités touristiques religieuses que recèle la wilaya de Ouargla et qui font d'elle un noyau de l'économie nationale".

A cet égard, le président du MSP a souligné que son programme avait pour objectif de "dynamiser les grands projets à même de résorber le chômage, assurer des postes d'emplois aux jeunes, diversifier les institutions économiques, encourager les investissements par l'octroi de facilités, en se focalisant sur les domaines de l'énergie, d'exploration et de transformation des matières premières.

Pour ce qui est du financement des projets destinés aux jeunes, il propose "d'exploiter les wakfs, de convertir le Fonds de la Zakat en une banque de la zakat, et de garantir l'octroi de prêts sans intérêts".

Au terme de la réunion, M. Hassani Cherif a souligné que la prochaine Présidentielle est "décisive" et exige l'adhésion de tous au processus électoral pour élire le président le plus apte à diriger le pays, appelant la population de Ouargla à "voter en sa faveur et à lui accorder la chance de mettre en oeuvre son programme électoral qui, a-t-il dit, vise à faire de l'Algérie "un Etat émergent".