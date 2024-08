Sénégal: Rappel à Dieu de Mademba Sock - La CSS rend hommage à « un homme d'une générosité légendaire »

La Caisse de sécurité sociale a rendu hommage jeudi 28 août, celui qui était à la tête de son Conseil d'administration, le Syndicaliste, Mademba Sock, rappelé à Dieu le 14 juin des suites d'une maladie. Cette initiative en guise de reconnaissance à son président, a été une résolution prise en marge d'une réunion en session ordinaire, tenue le 23 juillet dernier. La cérémonie d'hommage a eu lieu au monument des Civilisation Noires (MCN)

Les témoignages étaient unanimes. Autorités administratives, administrateurs à la Caisse de Sécurité Sociale, personnel, les organisations syndicales des travailleurs... sont venus témoigner en reconnaissance de celui était et restera une figure incontesté du mouvement syndical national, africain et international, arraché à notre affection. « Une figure de la lutte syndicale, un militant passionné de la condition sociales des travailleurs, un homme sans compromission, son oeuvre va entrer définitivement ancrée dans l'histoire du mouvement syndical... » Ces mots n'étaient pas de trop pour ses proches de qualifier la dimension humaine, professionnelle et téméraire de l'homme.

« Toutes les grandes batailles que l'UNSAS a menées, nous les avons menés ensemble. Avec des amazones et des hommes qui étaient déterminés à côté de Mademba Sock. Parce que, ce qui intéressait à Mademba Sock, c'est la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. C'est quelqu'un qui a des qualités qui font que quand vous le rapprocher, vous avez envie d'être avec lui », a témoigné Moustapha Lo, président honoraire de la Caisse de Sécurité Sociale.

De son côté, le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la Caisse de Sécurité sociale, a lui mis l'accent sur les actions que menait au service des travailleurs. « C'est un honneur et un privilège pour nous, en tant que travailleurs, de la Caisse de Sécurité de nous associer à cette cérémonie d'hommage et de prières pour tout ce que Mademba Sock a su représenter. L'homme, Mademba Sock s'est donné. Toute sa vie durant, il s'est mis au service des travailleurs exclusivement. Mademba Sock est entré dans l'histoire du mouvement syndical. Son oeuvre est intarissable », atteste SG Ameth Saliou Badji.

Qui plus est, il ajoutera « Nous retenons de l'homme son investissement plein dans les différentes actions que les travailleurs ont eu à mener. Dans les différentes revendications en matière d'amélioration des conditions de travail, en matière également des revenus salariés, Mademba Sock a toujours été à côté des travailleurs avec un sens de l'écoute... »

Pour la présidente du Haut conseil du Dialogue social, Mme Innocence Ntap Ndiaye, qui portait son témoignage sur celui qu'elle avait à cette cérémonie, « Sa carrière professionnelle et syndicale a été marquée du fait de l'engagement constant et de la détermination inébranlable au service des conditions sociales mais aussi de la souveraineté national. Son esprit de sacerdoce au service exclusif des attentes et préoccupations des travailleurs, l'a amené à être un des pionniers de l'avènement des organisations syndicales autonomes et à être le précurseur des centrales syndicales des travailleurs... »

Mody Guiro, lui n'en dira pas moins. fidèle compagnon de lutte du mouvement syndical de Mademba Sock, le secrétaire général de la confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) déclare : « Nous avons perdu un grand leader syndicaliste d'une dimension international. Quelqu'un qui a très tôt compris que la fonction syndicale est un sacerdoce. Un camarade engagé et pas seulement sur la justice sociale. Il a été toujours honnête pour défendre ses convictions. »

Lui qui a aussi partagé beaucoup de lutte syndicales avec le défunt, souligne qu' « Il mettait dans son élément la prise en charge des revendications des travailleurs pour de meilleures conditions de vie et de travail. Pendant près de trois décennies il a participé à toutes les luttes pour l'émancipation des travailleurs au Sénégal et en Afrique. »

En ce sens, il dira que les nouvelles générations doivent s'inspirer de ce monsieur. De même le secrétaire général de la confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) réclame auprès des autorités de l'IPRES l'attribution d'une des institutions de l'IPRES au nom de celui qui est considéré aujourd'hui, comme le symbole du mouvement syndical. Et de déclarer : « Nous demandons à l'IPRES de donner une de ses institutions le nom de Mademba Sock. »

Cet acte initié par la Caisse de Sécurité Sociale a été salué par la famille biologique du défunt, qui tout en remerciant CSS, exhorte aux générations syndicales actuelles de préserver le legs de leur père.

Mademba Sock, décédé le 14 juin 2024, à Paris, des suites d'une maladie, était président du conseil d'administration (PCA) de la Caisse de Sécurité Sociale et SG du syndicat UNSAS. Il avait également était le SG du syndicat unique des travailleurs de l'Electricité ( SUTELEC), fonction qu'il a quitté en 2018. Le défunt a également été président de l'Organisation des travailleurs de l'Afrique de l'Ouest (OTAO).