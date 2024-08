Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire - Le Gouvernement rassure les parents et les enseignants sur le respect des mesures contre le monkeypox

Le Gouvernement de la République démocratique du Congo rassure les parents et les enseignants sur le respect des mesures sanitaires édictées contre l'épidémie de monkeypox pour le bon déroulement de l'année scolaire 2024-2025. Dans un message vidéo diffusé par le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, la ministre Raïssa Malu indique que l'ensemble de l'administration est mobilisée pour s'assurer que tout se passe bien à partir de lundi et tout au long de l'année.

« A cette veille de la rentrée, j'aimerais évidemment aborder la question de l'épidémie de Mpox. Je voudrais vous rassurer qu'il y a une étroite collaboration entre le ministère de l'Education nationale et nouvelle citoyenneté avec le ministère de la Santé, pour s'assurer que nos écoles restent sûres, que les conditions soient assurées pour nos élèves au sein de l'ensemble de nos établissements. Le ministère de la Santé va donc diffuser un message que notre administration va relayer », a affirmé Raïssa Malu.

La ministre de l'Education nationale et nouvelle citoyenneté a confirmé la rentrée scolaire pour le lundi 2 septembre 2024.

« Ce lundi 2 septembre est le jour officiel de la rentrée scolaire 2024-2025. Je me réjouis ainsi que l'ensemble de mon administration autant au niveau national, provincial que local, de commencer cette nouvelle année scolaire qui va être marquée par la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire qui reste valable, et également nous allons mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour agir sur la qualité de notre système éducatif », a déclaré la ministre d'État.