Sénégal: Kaffrine - Moustapha Diaw installé dans ses nouvelles fonctions de gouverneur

Kaffrine — Le nouveau gouverneur de la région de Kaffrine (centre-ouest), Moustapha Diaw, a été installé vendredi dans ses fonctions par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a constaté l'APS.

Le nouveau chef de l'exécutif régional de Kaffrine remplace El Hadji Bouya Amar.

"La solennité de cette cérémonie vient rappeler la place de l'Administration territoriale dans la construction d'un Sénégal souverain et prospère" a rappelé Jean-Baptiste Tine au cours de la cérémonie d'installation en présence d'autorités administratives et territoriales, de plusieurs chefs de services, de différentes personnalités et de notabilités religieuses et coutumières.

Jean-Baptiste Tine a invité le nouveau gouverneur de Kaffrine à "relever les défis majeurs de cette jeune région dans les délais raccourcis".

Le ministre de l'Intérieur a cité entre autres défis "la sécurisation des personnes et des biens, la lutte contre l'insécurité routière, la préservation des ressources minières, la protection de l'économie régionale, l'amélioration de l'approvisionnement en eau, la promotion du développement socio-économique et culturel de la région".

Il a félicité le gouverneur sortant pour le travail accompli à la tête de la région de Kaffrine.

Au cours de cette cérémonie d'installation, le nouveau gouverneur de Kaffrine a mis a profit son temps d'allocution pour annoncer sa stratégie de gestion et d'administration "arrimée au triptyque : coordination, concertation et communication".

"Je mesure l'étendue des missions qui me sont confiées et je voudrais réaffirmer ici mon engagement à oeuvrer avec lucidité et responsabilité pour l'observation des valeurs de la République et à ne ménager aucun effort pour servir, au mieux, l'Etat, en mettant en avant l'intérêt général", s'est engagé Moustapha Diaw.

Le nouveau patron de la région de Kaffrine compte collaborer avec les collectivités territoriales, les responsables projets et programmes, les organisations non gouvernementales et d'autres acteurs "pour relever les défis de la région avec l'exploitation de ses nombreuses potentialités au bénéfice des populations".