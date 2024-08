La visite de la Casbah ou la Citadelle d'Alger ainsi que celle du Palais des Raïs a été non seulement l'un des moments forts mais aussi la dernière étape du séjour de travail de la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza (PSDB), Bélinda Ayessa à Alger, en Algérie.

Casbah ou Citadelle d'Alger, construite de 1516 à 1817, est un grand monument historique qui abritait à une certaine époque une caserne militaire avant de servir de cadre d'habitation des différents rois d'Alger, avant l'occupation coloniale. Le dernier roi à vivre dans ce palais fut Hussein Dey, jusqu'en 1827.

Bélinda Ayessa a été très impressionnée de ce qu'elle a vu à Casbah et de recevoir un magnifique tableau illustrant le Palais des Deys des mains de la directrice de cette citadelle, Fatiha Tazekritt. Outre le tableau, Fatiha Tazekritt lui a remis également la clé de la citadelle d'Alger, comme symbole de pouvoir. Un véritable moment d'émotion pour Bélinda Ayessa qui n'a pas caché ses sentiments. « Nous avons constaté que ce palais est en perpétuelle restauration en même temps que des fouilles continuent à être menées. C'est donc un moment aussi de grande importance, de repartir comme cela sur les traces de nos anciens, parce que nous sommes en Afrique. Et parce que finalement, lorsqu'on marche sur les traces, on se rend compte que nous avons des histoires similaires, qui doivent être conservées et valorisées. Je suis heureuse de constater que nos frères algériens conservent comme il se doit ce pan important de leur histoire. Donc venir ici, arpenter les artères de cette Casbah, c'est tout simplement un moment de découverte. On découvre qu'on va à la rencontre de la culture des autres. Je pense que c'est la meilleure manière de s'enrichir. C'est une très belle façon de pouvoir apporter sa culture à soi », s'est réjouie Bélinda Ayessa.

Pour la directrice générale du mémorial PSDB, après avoir visité le Palais des Deys, il ne reste plus qu'à maintenir ce lien voulu fécond avec la partie algérienne. « Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Ne dit-on pas que cette terre est aussi considérée comme celle de la fertilité, de la fécondité ? Je crois que notre partenariat qu'on va mettre en place sera fertile et fécond », a-t-elle espéré.

Sur les pas des Raïs

Après la citadelle d'Alger où se trouve le Palais des Deys, la directrice générale du mémorial PSDB s'est rendue au Centre des arts et de la culture, Palais des Raïs Bastion 23, dirigé par Faïza Riyache. Elle a été abasourdie par l'architecture de ce palais abritant plusieurs espaces et des palais érigés au seizième siècle.

Au terme de son séjour en Algérie sur les pas de la Casbah, Bélinda Ayessa a remercié les autorités ce pays pour l'accueil qui lui a été réservé, particulièrement l'ambassadeur d'Algérie au Congo qui a mené de bout en bout cette visite. Tout comme elle a remercié aussi l'ambassadeur du Congo en Algérie qui a accompagné cette visite en mettant les conditions pour qu'elle soit une réussite. « Je pense qu'ils ont fait leur travail qui est de représenter le Congo, qu'ils représentent dignement d'ailleurs. Ils sont ouverts à la culture des autres. On voit comment est-ce qu'ils sont connus et reconnus pour le travail qu'ils font. Je ne peux que les encourager. Je pense que l'ensemble de notre partenariat se fera sous l'égide de deux ambassades, celles de l'Algérie et du Congo. J'ai eu un très beau séjour avec cette clé de la Casbah », a-t-elle indiqué.

Avant de quitter le Palais des Raïs, la directrice générale du mémotial PSDB a laissé pour la postérité ses belles lettres dans le livre d'or de ce palais bordant la mer. « Sous un soleil de plomb qui domine le Centre de la culture et des arts "Palais des Raïs", j'ai eu l'honneur de fouler la plante de mes pieds dans ce lieu qui non seulement nous ramène dans un passé antique, un passé ancien et présent, mais qui surtout fait une projection rassurante dans le futur. La génération présente et la génération future n'auront pas à s'inquiéter car, les instruments nécessaires leur permettant de sauvegarder leur patrimoine intact ont été disposés pour leur permettre toujours à leur tour de conserver avec honneur et dignité la gloire de leur pays, la grande Algérie ! Hommage et honneur aux responsables de ce beau site historique. Puisse la main de l'Eternel veiller toujours sur vous afin de vous permettre de perpétuer l'oeuvre et l'ouvrage de vos ancêtres. »