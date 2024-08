Congo-Brazzaville: Allaitement maternel - Le RJAE sensibilisé à promouvoir le lait maternel

En partenariat avec l'Unicef, le Programme national de nutrition (Pronanut) a organisé récemment à son siège, à Kinshasa, une journée de sensibilisation au suivi et à la surveillance sur des violations du Code congolais de commercialisation des substituts du lait maternel à l'intention des professionnels des médias, membres du Réseau des journalistes amis de l'enfant (RJAE).

La journée s'est tenue en marge des activités marquant la semaine de l'allaitement maternel et a permis aux professionnels des médias de comprendre l'importance d'allaiter exclusivement les enfants au sein jusqu'à l'âge de 6 mois, sans ajouter de complément. La directrice adjointe du Pronanut, Béatrice Kalenga Tshala, a fait savoir que l'allaitement de l'enfant au sein pendant les mille premiers jours de sa vie est déterminant pour une bonne croissance.

Se fiant aux bienfaits de l'allaitement maternel exclusif au sein de l'enfant pendant six mois, tous les orateurs à cette journée ont invité les journalistes à intensifier la sensibilisation à cet allaitement et à l'encourager, le protéger, le promouvoir et le soutenir à travers leurs productions médiatiques. Ils ont également demandé aux journalistes de ne pas faire la promotion des substituts du lait maternel (SLM) et à influencer l'opinion publique à adopter les bonnes pratiques d'allaitement par la vulgarisation du code congolais de commercialisation des SLM, directives sur la mise au sein précoce et les autres textes réglementaires sur l'allaitement.

L'un des intervenants, le Dr Bruno, a démontré dans son exposé que l'allaitement maternel, pour qu'il soit optimal, doit se faire selon trois composantes, à savoir la mise au sein précoce, l'allaitement exclusif jusqu'à six mois, et l'allaitement continu jusqu'à 2 ans ou plus. Pour ce faire, il a énuméré certaines bonnes pratiques de l'allaitement au sein. Il s'agit notamment des tétées fréquentes au moins huit à douze fois journellement l'allaitement illimité, jour et nuit, ou à la demande du bébé; laisser le bébé téter sans en limiter la durée; ne pas utiliser de tétine; pratiquer la bonne prise et la bonne position.

Béatrice Kalenga, quant à elle, a lancé un appel aux journalistes à sauver la vie des enfants congolais en sensibilisant les parents à les allaiter pendant leurs mille premiers jours de vie. Si l'enfant a été bien allaité, sa croissance et son coefficient intellectuel vont beaucoup jouer, a-t-elle souligné. Pendant l'allaitement l'enfant peut être malade mais, s'il est bien suivi, il sera hors du danger de tomber dans la malnutrition qui affecte aujourd'hui plusieurs enfants de moins de 5 ans. Elle a, par ailleurs, rappelé que la semaine de l'allaitement maternel offre l'occasion au Pronanut d'accroître la sensibilisation de chaque couche de la population pour démontrer l'importance de l'allaitement maternel.

"Pendant cette période, nous faisons voir à la communauté que l'allaitement maternel doit demeurer le premier aliment que l'enfant doit bénéficier durant les six premiers mois. A chaque espèce son lait, l'être humain ne peut que donner le lait maternel à son enfant et ne pas recourir aux substituts, sauf en cas d'extrême urgence", a martelé Béatrice Kalenga Tshala.

Présente à cette journée de sensibilisation, la coordonnatrice nationale du RJAE, Bibiche Mwika, s'est dite honorée par la considération que le Pronanut accorde à son réseau, en l'impliquant dans la sensibilisation de la communauté pour la promotion du l'allaitement maternel. " Tout ce qui concerne les enfants nous touche au plus haut niveau. Nous associer pour la promotion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel ne peut que nous réjouir, d'autant plus que cette rencontre entre dans le cadre des activités que nous avons l'habitude de mener. Nous menons des actions pour promouvoir les droits des enfants dans tous les domaines, à savoir la santé, l'éducation, la justice, l' économique...", a déclaré Bibiche Mwika. Elle a promis, au nom de son réseau, d'intensifier la sensibilisation à la commercialisation des substituts du lait maternel. "Nous pensons que nous allons faire beaucoup d'activités en ce sens, des émissions, des reportages, des interviews pour sensibiliser les responsables des médias à ne pas accepter la promotion des substituts du lait maternel. En principe, un enfant doit être allaité exclusivement au sein pendant six mois.

Les avantages du lait maternel

L'allaitement au sein présente plusieurs avantages. Pour la femme, il facilite l'expulsion du placenta et réduit le risque d'hémorragie après l'accouchement. La production du lait constitue une méthode contraceptive efficace à plus de 99% pendant les six premiers mois et réduit les risques de cancer de seins. Pour la famille, elle réduit les dépenses liées à l'achat du lait artificiel, les frais médicaux liés aux maladies. Tandis que pour la communauté, l'allaitement maternel réduit des maladies infantiles (diarrhées, IRA, etc.) et de la mortalité maternoinfantile, également la charge pour le système de santé et augmente la force productive et le capital humain.