Le Cameroun traverse une période tumultueuse marquée par des tensions entre le Minsep, l'Onies, et la Fecafoot. Cette crise révèle plusieurs vérités dérangeantes sur la gestion des infrastructures sportives et la suprématie de l'État sur le football camerounais.

1. Suprématie de l'État : Il est clair que l'État camerounais exerce son autorité principalement sur Samuel Eto'o, président de la Fecafoot. Les décisions semblent être prises pour affirmer le contrôle étatique, plutôt que pour promouvoir les intérêts du sport au Cameroun.

2. Stade de Japoma : Autrefois présenté comme l'un des dix meilleurs stades d'Afrique, le Stade de Japoma n'est plus homologué. Ce désaveu remet en question les affirmations passées et souligne un manque d'entretien et de gestion des infrastructures sportives.

3. Signal de la CRTV : La prétention selon laquelle la CRTV dispose du meilleur signal TV que la CAF souhaite labelliser est infondée. La CRTV est actuellement incapable de diffuser un match depuis Garoua, remettant en cause la qualité de ses équipements et de ses services.

4. Rôle de l'ONIES : L'Office National des Infrastructures et Équipements Sportifs (ONIES) est désormais perçu comme une structure budgetivore sans réelle contribution à la diversification des sites sportifs au Cameroun. Son focus exclusif sur le Stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé révèle une gestion unilatérale et inefficace des infrastructures.

5. Conduite du sélectionneur : Dans un geste sans précédent, le sélectionneur de l'équipe nationale, Marc Brys, a annulé une conférence de presse prévue pour présenter la liste des joueurs retenus. Prétextant un malaise, il a choisi de communiquer par e-mail, ce qui a surpris de nombreux observateurs et remis en question son engagement envers le rôle.

Ces révélations soulèvent des questions sur la direction que prend le football camerounais et la transparence des institutions responsables de sa gestion. En ces temps de crise, il est essentiel de réévaluer les priorités et de recentrer les efforts sur l'amélioration des infrastructures et la promotion du sport pour tous les Camerounais.