Cote d'Ivoire: L'Ivoirien Wilfried Zaha quitte Galatasaray et rejoint l'Olympique lyonnais en prêt

Un an après son arrivée, Wilfried Zaha délaisse la Turquie. L'attaquant international ivoirien a été prêté, dans les dernières heures du mercato jeudi 30 août 2024, par Galatasaray à Lyon.

Deux bonnes en une soirée pour l'Olympique lyonnais, jeudi 30 août. L'OL a d'abord, et après deux défaites lors des deux premières journées, gagné son premier match de la saison. Au terme d'une rencontre folle face à Strasbourg, en ouverture de la 3e journée de Ligue 1, le club rhodanien l'a emporté (4-3). Et dans la foulée, alors que le mercato d'été allait s'achever, les dirigeants lyonnais sont parvenus à attirer Wilfried Zaha.

Parti libre de Crystal Palace direction Galatasaray l'été dernier, l'Ivoirien va découvrir un nouveau championnat. L'OL indique, dans son communiqué, que le footballeur arrive dans le cadre « d'un prêt payant » dont le montant s'élève à 3 millions d'euros.

De meilleures perspectives à l'OL qu'à Galatasaray

Contraint de dégraisser son effectif avant la fin du mercato, Lyon avait besoin de renfort. Wilfried est l'autre recrue phare de l'OL en attaque après le Géorgien Georges Mikautadze, arrivé il y a quelques semaines en provenance de Metz.

Wilfried Zaha, 31 ans et 33 captes internationales avec la Côte d'Ivoire pour 5 buts, a inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives en 42 rencontres toutes compétitions confondues en 2023-2024 avec Galatasaray. Mais avec l'Argentin Mauro Icardi, le Belge Dries Mertens et surtout l'arrivée du Belge Michy Batshuayi dans l'effectif du club stambouliote cet été, son avenir paraissait bouché.

De plus, Galatasaray a été battu par les Young Boys de Berne en tour préliminaire de la Ligue des champions et ne jouera que la Ligue Europa cette saison.

À Lyon, l'ailier ivoirien récupère le numéro 12, vacant depuis le départ de l'Irlandais Jake O'Brien. Un numéro qui fut notamment porté par Lucas Paqueta et brièvement par Juninho à l'OL. Et alors que son transfert à Fulham, en Angleterre, était considéré comme acquis, le Ghanéen Ernest Nuamah a finalement fait volte-face et décidé de rester à Lyon au moins jusqu'en janvier. Les places en attaque seront chères entre Nuamah, Zaha, Mikautadze, le Nigérian Gift Orban, l'Algérien Saïd Benrahma et bien sûr le capitaine Alexandre Lacazette.