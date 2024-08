Afrique: Les premiers vaccins contre le mpox prévus d'arriver dans les prochains jours, selon l'OMS

Les vaccins contre mpox, également appelée la variole du singe, arriveront en République démocratique du Congo dans les prochains jours et d'autres devraient suivre. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation mondiale de la Santé vendredi 30 août. Selon l'OMS, environ 230 000 doses de vaccins produits par le laboratoire pharmaceutique danois Bavarian Nordic seraient immédiatement disponibles pour être envoyés dans les régions touchées.

La plus grande partie des vaccins sera acheminée vers la République démocratique du Congo (RDC), le pays le plus touché par le nouveau variant du mpox avec plus de 18 000 cas signalés, dont plus de 5 000 dans les provinces du Nord et Sud-Kivu.

L'OMS redouble donc d'effort pour lutter contre le mpox en RDC et dans les pays voisins. Comme l'a déclaré son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une conférence de presse à Genève, « l'OMS s'efforce d'accélérer l'accès aux vaccins et leur distribution. Les fabricants des deux vaccins ont soumis leurs demandes d'inscription sur la liste des utilisations d'urgence vendredi dernier et nous nous efforçons d'examiner ces demandes le plus rapidement possible. »

Volonté de stopper l'épidémie dans les six mois à venir

Les produits inscrits sur cette liste peuvent ainsi être achetés par les organismes internationaux et les distribuer dans les pays concernés. Gavi et l'Unicef ont déjà eu le feu vert de l'OMS pour procéder à l'achat des vaccins, notamment ceux de Bavarian Nordic et KM Biologics, les seuls laboratoires producteurs de vaccins efficaces et approuvés par les autorités sanitaires.

« L'OMS travaille avec le CDC Afrique, Gavi, l'Unicef, le CEPI et HERA pour mettre en place un mécanisme de coordination afin d'acheminer les vaccins donnés et d'en améliorer l'accès dans les pays touchés », explique Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'organisation onusienne espère une première livraison de vaccins dans les prochains jours avec un objectif : mettre fin à l'épidémie dans les six prochains mois.

