Cote d'Ivoire: Campus citoyen - 400 jeunes formés au civisme

C’est bientôt la fin des vacances scolaires en Côte d’Ivoire. En attendant les jeunes qui étaient dans camps de vacances et autres, s’activent à la reprise des cours. Parmi eux, ceux issus des différentes régions de Côte d’Ivoire qui étaient réunis au lycée Houphouët- Boigny de Korhogo.

Ils ont entre 16 et 24 ans et sont issus des 31 régions de la Côte d’Ivoire. Réunis au lycée Houphouët-Boigny de Korhogo, ces jeunes sont initiés aux activités communautaires et formés à cultiver les valeurs de civisme, d'engagement citoyen, de paix et de cohésion sociale, de droits de l'homme, et à valoriser le patrimoine culturel ivoirien. Comme rapporté par le Cicg.

Durant trois semaines, ces 400 jeunes, dont 300 proviennent des zones de fragilité, apprennent à être des citoyens modèles. Ils sont sensibilisés à éviter les grossesses en milieu scolaire, la violence et les fléaux sociaux. A noter que l ’activité, organisée par l'Office du Service civique national (OSCN), avec l’appui de l’UNICEF et l'UNFPA s'inscrit dans l'axe 2 du Programme Jeunesse du gouvernement (PJ-Gouv 2023-2025), relatif au renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse ivoirienne.