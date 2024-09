Madagascar: Peace Corps - Neuf volontaires en éducation, en service pour deux ans à Madagascar

Ils ont prêté serment, hier, devant l'ambassadrice des Etats-Unis à Madagascar, et rejoindront bientôt les localités où ils serviront en enseignant l'anglais dans des collèges et lycées.

Neuf jeunes Américains, volontaires du Peace Corps à Madagascar constituent le 60e groupe de volontaires en éducation qui serviront pendant deux ans dans le pays. Arrivés dans la Grande île le 11 juin 2024, ils ont aussitôt commencé une formation intensive de 11 semaines, préalable à leur prise de service. Une formation essentiellement axée sur l'enseignement de l'anglais et la gestion des classes, complétée par des sessions interculturelles visant à approfondir leur compréhension des cultures locales en vue d'une intégration efficace dans la communauté.

Rôles

Chaque stagiaire a également appris le dialecte parlé dans la région où il sera assigné. Ce groupe diversifié d'Américains servira dans sept régions de Madagascar. « Leur rôle principal consistera à enseigner dans des lycées et des collèges, à partager des techniques et à développer des compétences avec leurs collègues enseignants, ainsi qu'à créer des activités parascolaires afin d'améliorer la compréhension de la communauté par les élèves et leur futur rôle au sein de celle-ci », indique l'ambassade des Etats-Unis.

Intégration

Présent à Madagascar depuis 1993, soit depuis plus de 30 ans, le Peace Corps compte à ce jour 1 700 volontaires américains qui travaillent ou ont travaillé à Madagascar dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agriculture. L'intégration est un élément essentiel dans leur mission : vivant au sein des communautés, ils apprennent la langue locale et s'intègrent à la culture. De même, ils collaborent avec les membres de la communauté sur des projets prioritaires locaux qui permettent de nouer des relations, de partager des connaissances et de créer des impacts durables.

Pour rappel, le Peace Corps a été fondé en 1961 par le président John F. Kennedy. Depuis, plus de 200000 Américains ont servi dans 139 pays. Actuellement, près de 3 000 volontaires sont en service dans plus de 60 pays d'accueil.