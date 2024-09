Madagascar: Eau et électricité - Des mesures prises pour résoudre les problèmes récurrents

Les énergies renouvelables figurent parmi les secteurs d'activité ayant des projets financés par Eximbank. Le Conseil des Ministres de cette semaine a approuvé la priorisation de ces projets.

Parmi les initiatives approuvées figure la construction d'une centrale hydroélectrique à Antetezambato. Ce projet vise à renforcer le réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA), ajoutant une capacité de 140 MW, avec une extension prévue de 60 MW supplémentaires. En parallèle, une ligne de transmission sera construite pour acheminer l'électricité produite par cette centrale, garantissant une meilleure distribution de l'énergie dans la région. En outre, une nouvelle centrale hydroélectrique sera établie à Talaviana pour soutenir davantage le réseau électrique de la capitale.

Parallèlement aux avancées dans le domaine de l'énergie, des efforts significatifs sont également déployés pour résoudre les problèmes liés à l'approvisionnement en eau. Le premier-ministre Ntsay Christian, a récemment rencontré les responsables du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène à Ambohijatovo Ambony.

L'objectif de cette rencontre était de discuter des défis rencontrés dans la distribution d'eau dans la capitale, ainsi que d'examiner les travaux nécessaires dans d'autres capitales provinciales, régions et districts à travers l'île. Des sites spécifiques ont été identifiés pour une intervention urgente, conformément aux directives présidentielles et aux priorités du Plan Général de l'État (PGE). Parmi les projets d'envergure figurent le projet Efaho dans le Sud et le projet JIRAMA Water III.

La question de l'assainissement, notamment pour prévenir les inondations durant la saison des pluies à Antananarivo et dans d'autres régions, a également été au coeur des discussions. Des directives ont été données aux techniciens pour établir des structures claires et adopter de nouvelles méthodes de travail. Ces mesures visent à apporter rapidement des solutions pour l'approvisionnement en eau potable, répondant ainsi aux besoins urgents de la population et assurant un développement harmonieux des infrastructures hydrauliques et énergétiques du pays.