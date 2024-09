Madagascar: Atelier au centre ARRUPE - Pour une concertation locale au niveau des Communes

Intégrant le renforcement de la démocratie et de la participation citoyenne au centre de ses activités, le Centre Arrupe Madagascar (CA MDG) a initié un plaidoyer autour de la mise en place des Structures Locales de Concertation pour promouvoir la démarche consultative et participative auprès des Communes pour une gouvernance locale plus inclusive, transparente et efficace.

C'est dans ce cadre que le Centre a entrepris un atelier de travail et de dialogue multipartite autour de la capitalisation des acquis et des expériences de chaque acteur pour une institutionnalisation efficace et durable de la concertation locale au niveau des Communes, base des Collectivités Territoriales Décentralisées de Madagascar.

Gouvernance locale

Cet atelier du 29 au 30 Août a permis de discuter de façon plus large des problématiques de la concertation locale et d'apporter des propositions d'amélioration pour le cadre de gouvernance locale et de décentralisation dans lequel s'inscrivent les Structures Locales de Concertation. Placer la concertation au centre du processus de gouvernance locale requiert à terme une amélioration du cadre institutionnel (financier et politique) de la décentralisation si l'on veut réellement parvenir à mettre en place des communautés autonomes et des politiques publiques fondées sur des initiatives territoriales. Dans le cadre de ces contextes électoraux, cet atelier a également permis les points à constater pour renforcer les mécanismes de décentralisation et de gouvernance auprès des CTD.

Décentralisation

Les dialogues effectués ont permis d'aborder le rôle de chacun, des partis politiques, des organisations de la société civile et des acteurs de la décentralisation pour une meilleure gouvernance et un renforcement du cadre institutionnel de la décentralisation. Renforcer les initiatives endogènes par l'intermédiaire des associations locales. Des résolutions ont été prises, à cette occasion. Il s'agit, entre autres, de promouvoir un cadre juridique propice au renforcement de la concertation locale, de renforcer les formations politiques issues de la base auprès des Fokontany et d'encourager la rapidité des mécanismes de décaissement financier, source de retard dans la réalisation des prévisions de dépenses des Communes et facteur de blocage dans l'avancement de la décentralisation.