Madagascar: Aiki-Jujutsu - Patrick Rakotoson et Frank Randrianasolo, promus au grade supérieur

Shihan Daï Patrick Rakotoson a obtenu son 6e dan en Aïki-Jujutsu, tandis que Rindraniaina Frank Randrianasolo a obtenu son 5e dan. Le Takeda-Ryu ne cesse de se développer à Madagascar.

L'Association Malgache Takeda-Ryu Maroto-Ha (A.M.T.M) a organisé son premier Taikai National, ou grand rassemblement, à la mi-août dernier au complexe Riviera Garden d'Ambohidratrimo. Tous les pratiquants d'aiki-jujutsu venant de quatre régions, à savoir Antananarivo, Toamasina, Tolagnaro et Antsirabe, s'y sont retrouvés. L'événement était placé sous l'égide de la World Takeda-Ryu Marotokan Federation. À cette occasion, au nom de Maître Roland Maroteaux, 9e Dan Hanshi, Patrick Rakotoson a reçu son diplôme de 6e Dan en aïki-jujutsu. De plus, à l'issue d'un test dirigé par Serge Charlopeau, 8e Dan Hanshi, assisté de Mamy Rastefano, 7e Dan Kyoshi, Rindraniaina Frank Randrianasolo a réussi les épreuves de 5e Dan. Pour rappel, Mamy Rastefano est le fondateur de l'A.M.T.M, créée en juillet 2000. À l'époque, il n'était qu'au 4e Dan en aiki-jutsu. Au cours de ce Taïkaï, il a également réussi son test de 4e Dan en Iaï-do, ou la voie du sabre.

Aujourd'hui, cette association compte huit dojos à Madagascar, dont cinq dans la capitale. Les cours sont assurés par des Sensei et Shidoin de 4e Dan. À Toamasina, les pratiquants sont également encadrés par un Sensei de 4e Dan, tandis qu'à Antsirabe et à Taolagnaro, les dojos sont respectivement dirigés par un responsable technique de 2e Dan. En 2028, l'école prévoit d'organiser un second Taïkaï, l'objectif étant non seulement de renforcer les liens d'amitié entre pratiquants, mais aussi de permettre à tous les experts à partir du 4e Dan (Yondan) de partager leur savoir-faire avec les élèves et de rehausser le niveau technique de chacun. À noter qu'au sein du Takeda-Ryu à Madagascar, les combattants pratiquent deux disciplines principales : l'Aiki-Jujutsu et le Iai-Do, ainsi que trois disciplines annexes : le Jodo (la voie du bâton moyen), le Ken-Jutsu (l'art du sabre en bois), et enfin le Ju-Kenpo (la boxe souple japonaise). Chaque discipline possède son propre grade.