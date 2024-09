Madagascar: Midirama - La capacité de résilience exemplaire des Malgaches

Après la nomination de ses membres, la nouvelle équipe gouvernementale suit à la lettre les recommandations du président de la république, à savoir être tout de suite opérationnelle.

Les passations entre les anciens et les nouveaux titulaires des postes ministériels ont eu lieu rapidement et chaque ministre a présenté son programme de travail. A présent, c'est à l'oeuvre que l'on verra son efficacité. Mais pour la population, l'urgence de la situation dicte des résultats rapides. Les difficultés qu'elle affronte la poussent à ne penser qu'à la manière dont elle peut survivre. Entre la hausse des prix des produits de première nécessité et les coupures d'eau et d'électricité, elle ne peut pas se préoccuper des questions politiques. Néanmoins, elle reste attentive à l'évolution générale de la situation dans le pays.

Elle sait que les élections communales vont avoir lieu le 11 décembre, mais elle ne semble pas trop s'y intéresser pour le moment. Dans la capitale, les citoyens observent un attentisme prudent ; la nomination d'un nouveau PDS en remplacement de celui qui n'occupe plus son poste depuis un certain temps n'a suscité aucun remous dans l'opinion. Tout le monde attend la suite des événements pour voir un peu plus clair dans ce qui s'est passé. Quelle influence cela aura-t-il sur le prochain scrutin ?

L'actualité internationale nous offre toujours les mêmes sujets d'inquiétude pour la stabilité du monde. Le Proche Orient et la guerre russo-ukrainienne ne semblent connaître aucune accalmie. On constate l'existence d'un statu quo fragile. Pour le moment, il n'est absolument pas question de paix dans ces régions.

Israël s'est lancé, ces derniers jours, dans une série d'opérations militaires en Cisjordanie pour éliminer des combattants du Hamas. Ce sont des interventions extrêmement spectaculaires avec de nombreux raids aériens et des incursions de chars. Le bilan est assez lourd. On parle d'une vingtaine de tués parmi lesquels se trouve un commandant du Hamas. Les condamnations internationales ont commencé à pleuvoir, mais cela n'a pas empêché Tsahal de poursuivre ses objectifs. Les observateurs parlent d'une évolution inquiétante de la situation. Ils constatent que l'armée israëlienne a maintenant ouvert plusieurs fronts dans la région. Les différentes chancelleries occidentales sont unanimes dans leurs communiqués et parlent d'un « climat d'instabilité inquiétant ».

Après les premiers succès enregistrés par l'armée ukrainienne, lors de son offensive dans la région de Koursk, les forces russes se sont ressaisies. La pression qu'elles exercent maintenant oblige les Ukrainiens à réorganiser leur stratégie. Ces derniers ont lancé des missiles en territoire russe, mais la riposte adverse a été particulièrement destructrice. Kiev et les autres villes ukrainiennes ont subi l'une des plus importantes salves de roquettes depuis le début de la guerre. Les avions F-16, livrés récemment par les alliés occidentaux, ont été utilisés efficacement à cette occasion.

En France, les jeux paralympiques ont débuté de manière spectaculaire. La presse internationale a loué la magnificence de la cérémonie d'ouverture. Les épreuves se sont déroulées devant un public enthousiaste. La politique a cependant repris ses droits dans le pays avec la recherche d'un premier ministre capable de fédérer les différents partis de l'échiquier politique. Le président Emmanuel Macron affirme que l'attente ne devrait plus durer longtemps.

Madagascar, comme tous les pays du monde, connaît des difficultés, mais elle a une population faisant preuve d'un stoïcisme exemplaire. Sa capacité de résilience est citée en exemple et le pouvoir peut se féliciter de cette faculté d'endurer les épreuves sans broncher. C'est une opportunité qui lui est offerte de mener une véritable politique de redressement du pays. S'il réussit, les Malgaches ne pourront que s'en féliciter.